Beaucoup d’émotions pour Greg Vanney

Pour la première fois depuis son départ du Toronto FC en décembre 2020, Greg Vanney était de retour pour un match dans la Ville Reine. L’entraîneur-chef du Galaxy de Los Angeles est passé par toute la gamme des émotions, mercredi soir.

L’ancien international américain est sans contredit l’instructeur le plus important de l’histoire des «Reds». Il s'est retrouvé sur les lignes de côté pour 250 matchs, pendant lesquels Toronto a montré une fiche de 112-82-56.

Avec lui, la formation ontarienne a remporté la première Coupe MLS de son histoire, en 2017, en plus de quatre championnats canadiens. Vanney a ainsi été nommé entraîneur de l’année en Major League Soccer (MLS) et en CONCACAF l’année de son grand triomphe.

«J’avais toutes sortes d’émotions, a dit le principal intéressé après la rencontre de mercredi, en conférence de presse. J’ai revu tellement de gens, il y a beaucoup d’amour ici avec ces personnes avec qui j’ai passé tellement de temps et accompli énormément de choses. C’était déjà émotif et ensuite, il y a l’aspect compétitif. Tu veux venir ici pour gagner et inciter les gars à être intenses. [...] Ce sont d’autres émotions.»

Fin de partie rocambolesque

Le Galaxy est réellement allé chercher Vanney dans ses sentiments. À la 89e minute, Riqui Puig a marqué son premier but avec l’équipe pour créer l’égalité 2 à 2. Huit minutes plus tôt, Federico Bernardeschi avait enfoncé un tir de pénalité pour Toronto.

Ce verdict nul avait ainsi des allures de victoire pour l’entraîneur des visiteurs.

«C’était une semaine un peu bizarre de mon côté, mais les gars ont fait ce qu’ils avaient à faire et sont restés concentrés sur le match. Pour moi et pour le personnel d’entraîneurs, c’était différent parce qu’il y a plusieurs amis ici. C’était bien d’être de retour dans ce stade, la foule était excellente», a confié Vanney, dont les hommes sont invaincus à leurs quatre dernières rencontres.

Les deux clubs se battent pour une place en éliminatoires, n’étant chacun qu’à quelques points de la septième place dans leur association respective. Toronto sera d’ailleurs le prochain adversaire du CF Montréal, dimanche, au BMO Field.