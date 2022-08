La langue bien pendue de Dave Roberts

Publié aujourd'hui à 08h44

Mis à jouraujourd'hui à 08h44

Les Dodgers ont une excellente équipe, possiblement la meilleure des majeures. Ils ont aussi un budget démesuré, mais demeurent un club de premier plan avec la meilleure fiche du baseball majeur au moment d’écrire ces lignes.

Avant le début de la saison, lors d’une entrevue à une radio américaine très populaire, le gérant des Dodgers Dave Roberts a prédit que son équipe allait gagner la Série mondiale en 2022. A-t-il démontré de l’arrogance ou simplement une confiance aveugle en son équipe ? Ça dépend des opinions et de la façon de voir les choses. Mais était-ce vraiment nécessaire ?

De la pression pour le mois d’octobre ?

Comme les choses vont très bien pour les Dodgers présentement, Roberts peut très bien dormir, même après les rares défaites. Ses joueurs ont très bien répondu, jusqu’ici, à cette pression plus ou moins nécessaire. Et c’est important de se rappeler que ce sont les matchs du mois d’octobre dont les gens vont se rappeler et non pas le fait que les Dodgers ont eu la meilleure fiche du baseball majeur.

La bonne nouvelle, c’est que la nouvelle formule des séries va avantager les meilleures équipes, comme les Dodgers. Les deux champions de division avec les meilleures fiches vont obtenir un laissez-passer pour la première ronde, pendant que les autres équipes vont se battre dans une série 2 de 3 pour essayer de passer à la série de division.

Des inquiétudes sur la butte

Même si les Dodgers complèteront probablement la saison avec la meilleure fiche des majeures, je ne suis pas certain qu’ils devraient être considérés comme les favoris pour les grands honneurs. Surtout que dans les dernières années, ce sont les enclos de relève qui ont souvent fait gagner les championnats et chez les Dodgers, ce n’est certainement pas la force.

En début de saison, la troupe de Dave Roberts semblait bien nantie sur la butte, mais les choses ont changé en cours de route. Leur meilleur partant, Walker Buehler, s’est fait opérer au coude et sa saison est terminée. Clayton Kershaw a encore mal au dos et Craig Kimbrel connait une saison en dessous des attentes et chaque situation de sauvetage devient périlleuse. Et plusieurs autres pièces du casse-tête se retrouvent aussi sur la liste des blessés.

Il y a certainement du positif en regardant l’éclosion du releveur Evan Phillips et du partant Tony Gonsolin et le retour en santé du grand rouquin Dustin May. Mais il me semble qu’il y a plus de points d’interrogation que de points positif quand je regarde entres autres les deux vétérans gauchers, Andrew Heaney et Tyler Anderson, qui ont relancé leurs carrières respectives à Los Angeles cette saison. Dave Roberts peut dire tout le bien qu’il veut de son personnel de lanceurs, mais tous les amateurs de baseball savent qu’ils sont moins solides que ce qu’il prétend.

Sauvé par leur attaque ?

Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui peuvent se vanter d’avoir une attaque aussi redoutable que les Dodgers. Le top 3 de la formation avec Betts, Freeman et Trae Turner est vraiment solide. Le cœur de la formation peut encore faire le travail avec entre autres Will Smith, Justin Turner et le jeune Gavin Lux, qui connait une excellente saison. Mais ce seront peut-être les autres qui feront la différence. Cody Bellinger, qui peine à garder sa moyenne au-dessus de ,200, sera certainement un élément-clé. Même chose pour Max Muncy, qui n’est même pas proche de frapper pour son poids, tout comme Joey Gallo, même si ce dernier frappe mieux depuis son transfert de New York à Los Angeles.

L’an passé, Chris Taylor a connu d’excellentes séries, ce qui lui a valu une nouvelle entente de 4 ans et 60 millions $ avec les Dodgers. Même s’il connait une saison ordinaire, avec beaucoup de retraits au bâton, Taylor a l’habitude de lever son jeu d’un cran dans les matchs importants. Et peut-être que Trayce Thompson (le frère de Klay Thompson des Warriors de Golden State dans la NBA) pourra continuer à surprendre et aider les Dodgers au champ extérieur. Je ne sais pas si les Dodgers ont la meilleure attaque du baseball majeur, mais elle est assurément dans le top 3.

Iront-ils jusqu’au bout ?

Les Dodgers ont certainement des chances d’aller jusqu’au bout avec la qualité de leur équipe et surtout de leur attaque. Mais de la façon dont les Braves et plusieurs autres équipes ont remporté les grands honneurs, c’est avec un enclos solide qui disposait de 4 ou 5 bras de très grande qualité, ce qui n’est pas le cas des Dodgers. Quand je regarde des clubs comme les Braves dans la Ligue nationale ou les Astros dans la Ligue américaine, je trouve que ces équipes sont mieux construites que les Dodgers pour enlever les grands honneurs.

J'ai toujours aimé les Dodgers, surtout qu'Orel Hershiser était mon lanceur préféré quand j'étais jeune. Mais depuis que Dave Roberts est le gérant de cette équipe, et c'est sa 7e saison, j'ai perdu un peu d'affection pour la formation californienne. Je trouve que la façon de gérer de Roberts - ainsi que sa langue bien souvent trop pendue - n'aide pas du tout la cause de l'équipe. Reste à savoir si son équipe répondra à la pression lors des gros matchs des séries, parce que sinon, sa tête pourrait rouler plus tôt que tard.