Les Rays rectifient le tir

Battus deux fois par les Red Sox de Boston pour entamer leur série de trois matchs, les Rays de Tampa Bay n’ont pas laissé leurs rivaux de section passer un coup de balai, dimanche au Fenway Park, eux qui ont plutôt triomphé 12 à 4.

Les visiteurs ont pris une sérieuse option sur la victoire à leur sixième tour au bâton. Ils menaient alors 5 à 3 quand ils ont ajouté trois autres points au tableau, avant de sceller l’issue du match deux tours au bâton plus tard, avec cette fois quatre points supplémentaires au tableau.

Tout le monde a mis l’épaule à la roue pour les gagnants, alors que sept des neuf frappeurs de la rotation partante ont produit au moins un point.

Isaac Paredes a été particulièrement efficace, frappant deux coups sûrs en plus de produire trois points, lui qui s’est aussi fait octroyer trois buts sur balles. David Peralta et Randy Arozarena ont aussi bien fait, avec trois frappes en lieu sûr et deux points produits chacun.

Sur la butte, le partant des Rays Corey Kluber (9-7) s’est mérité la victoire, lui qui a donné trois points sur huit coups sûrs, en six manches de travail. Il a aussi fait mordre la poussière à quatre adversaires.

Pour sa part, Nick Pivetta (9-10) a vu la défaite s’ajouter à sa fiche, lui qui a donné cinq des 12 points adverses, sur huit coups sûrs.

Les Astros freinent les Orioles

À Houston, les lanceurs utilisés par les Astros ont menotté les frappeurs des Orioles de Baltimore, permettant ainsi à la formation texane de l’emporter 3 à 1.

Justin Verlander a amorcé le travail pour les favoris de la foule, lui qui comptait déjà six retraits au bâton après trois manches de travail. Il a toutefois été retiré du match à ce moment, de manière préventive, puisqu’il ressentait de l’inconfort au mollet droit.

C’est finalement le releveur Ryne Stanek (2-1), qui a vu la victoire s’ajouter à sa fiche, lui qui a contribué avec un des 13 retraits au bâton enregistrés par les six artilleurs utilisés par les Astros. Rafael Montero, qui en a réussi deux, a quant à lui signé son neuvième sauvetage de la saison, même s’il est aussi celui qui a permis le seul point adverse, en neuvième manche.

Offensivement, les vainqueurs n’ont réussi que six coups sûrs. Yuli Gurriel en a réussi un de ceux-là, un simple de deux points. Alex Bregman en a aussi obtenu un productif avec un circuit en solo.