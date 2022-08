McIlroy champion de la PGA, le désastre pour Scheffler

L’Américain Scottie Scheffler a amorcé la ronde finale du Championnat du circuit de la PGA, dernière étape des séries de la Coupe FedEx, avec une priorité de six coups sur son plus proche poursuivant, mais le ciel lui est tombé sur la tête et Rory McIlroy en a profité pour remonter la pente et triompher, dimanche à Atlanta.

Les deux hommes étaient d’ailleurs jumelés lors de la dernière journée d’activités. Le Nord-Irlandais a considérablement réduit l’écart sur le premier neuf, calant quatre oiselets contre un seul boguey, alors que Scheffler commettait trois bogueys contre un maigre oiselet, réduisant ainsi l’écart les séparant à une seule frappe.

Le vainqueur éventuel a finalement créé l’égalité au 12e trou, avant de commettre un boguey deux fanions plus tard, pour finalement corriger ce faux pas sur le trou suivant.

Pendant ce temps, Scheffler n’a pu faire mieux que de jouer la normale huit fois sur neuf, commettant un autre boguey au 16e fanion, pour offrir la victoire à son rival.

Scheffler a finalement complété la compétition à égalité au deuxième rang avec le Sud-Coréen Sungjae Im, un coup derrière le vainqueur.

C’est la troisième fois de sa carrière que McIlroy met la main sur le titre des séries de la Coupe FedEx. Il repart aussi avec le chèque de 18 millions $ attribué au gagnant.

Le seul Canadien en lice, Corey Conners, a grappillé une position lors de la ronde finale, après avoir cogné l’objet blanc 67 (-3) fois. Il a ainsi pris le 26e rang, à 18 coups de McIlroy.