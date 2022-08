LPGA: domination sud-coréenne à Ottawa

Les chances de voir une Sud-Coréenne triompher à Ottawa, dans le cadre de l’Omnium féminin CP de la LPGA, sont assez hautes puisque Narin An et Hye-Jin Choi se retrouvent au sommet du classement après trois rondes.

Au terme des 54 premiers fanions, les deux femmes affichent un cumulatif de 197 (-16). La troisième ronde s’est toutefois mieux déroulée pour Choi que pour An. Cette dernière a été rejointe alors qu’elle menait par deux frappes au début de la journée, même si elle a retranché trois coups à la normale de 71, samedi.

Choi, pour sa part, a calé six oiselets contre un seul boguey, pour remettre une carte de 66 (-5).

Choi et An devront toutefois se méfier, puisque la Sud-Africaine Paula Reto n’accuse qu’une frappe de retard. Les Américaines Sarah Schmelzel et Nelly Korda, elles, sont à égalité au quatrième rang, deux coups derrière les meneuses.

Maddie Szeryk est la Canadienne la mieux positionnée, mais il serait étonnant de la voir se battre pour la victoire dimanche, elle qui repose à égalité en 11e place, à sept coups de la tête. Alena Sharp a aussi remonté le peloton, elle qui a remis une carte de 68 (-3) pour grimper au 33e rang, à -6.

La favorite de la foule, Brooke M. Henderson, elle, a eu une journée plus difficile, cognant l’objet blanc 73 (+2) fois. Elle a reculé en 60e position, à 13 coups des meneuses.

Lauren Zaretsky (212; -1) et Rebecca-Lee Bentham (214; +1), les autres représentantes de l’unifolié toujours en lice, se trouvent au fond du classement.