Brooke Henderson part dans l’autre direction

Brooke Henderson se dirigeait vers une bonne journée au bureau samedi, dans un club de golf dont elle est membre honoraire. Sur le neuf de retour, plutôt que de grimper dans le top 10, des gaffes l’ont fait chuter au 60e rang.

En ajoutant quatre coups à la normale du 12e au 15e fanion, notamment en raison d’un double boguey sur la normale 3 du 13e, la Canadienne s’est littéralement tirée dans le pied.

«Amusant et bizarre»

«Le golf est si amusant et bizarre, a-t-elle lâché après avoir remis sa carte de 73 (+2), samedi. J’aurais très bien pu présenter une fiche de -9 après 11 trous, mais j’ai raté deux roulés aux 10e et 11e. Et ensuite, j’ai livré un mémorable neuf de retour, mais pas pour les bonnes raisons.

«C’est difficile à avaler, car tout aurait pu changer dans la direction opposée, a-t-elle répliqué. J’aurais pu me retrouver dans le top 10 pour la ronde finale. J’ai trop fait d’erreurs et je suis tombée très loin au classement.»

La favorite de la foule n’a maintenant plus rien à perdre en ronde finale. Elle espère que les spectateurs lui resteront fidèles en matinée, même si elle n’est plus dans la course au sommet du tableau.

Car les meneuses coréennes Hye-Jin Choi et Narin An figurent loin devant avec des fiches cumulatives de -16. La Sud-Africaine Paula Reto, quant à elle, a reculé au troisième échelon malgré un score de 67 (-4), samedi.

Derrière suivent les Américaines Sarah Schmelzel et Nelly Korda à -14. Si Korda devait remporter sa première victoire de la saison sur le circuit de la LPGA, elle reprendrait sa couronne de no 1 mondiale qu’elle avait perdue à la fin du mois de janvier dernier.

Une organisation aux anges

À la veille de la ronde finale, le grand patron de Golf Canada, Laurence Applebaum, a fait le point sur la réussite de l’Omnium féminin sur les allées du Ottawa Hunt.

À la limite de deux provinces, à 60 km de la ville de naissance de l’idole nationale au golf, Brooke Henderson, et avec un plateau relevé comptant 82 des 100 meilleures golfeuses au monde, le tournoi est en voie de battre un nouveau record d’assistance.

Selon les prévisions, environ 75 000 spectateurs auront franchi les tourniquets du club au fil des quatre rondes, et ce, malgré la journée pluvieuse de vendredi.

Il s’agit d’une augmentation de 55 % par rapport à l’édition de 2019, qui avait lieu en banlieue de Toronto, et de 27 % par rapport à la visite précédente au Ottawa Hunt, en 2017. Le record de 55 000 spectateurs y avait été établi.