Le temps commence à manquer pour Kieffer Bellows

Sélectionné au 19e rang par les Islanders de New York en 2016, l’attaquant Kieffer Bellows a mis du temps à produire dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Il semble toutefois avoir trouvé ses marques en toute fin de saison l’année dernière et il espère poursuivre sur cette lancée.

Ayant sauté son tour à plusieurs reprises en 2021-2022, Bellows a su profiter des 10 derniers matchs de la campagne pour montrer ce dont il était capable. Il a ainsi totalisé deux buts et six points durant cette séquence.

Rien d’exceptionnel, certes, mais c'était visiblement suffisant pour intriguer l’état-major des Islanders et mériter un nouveau contrat d’une saison. Maintenant, il souhaite passer à la prochaine étape.

«Je me vois comme un joueur régulier; c’est ce que je veux être, a ainsi raconté Bellows, lundi, à l’occasion d’une conférence de presse. Je veux avoir un impact dès le début [de la saison].»

«Je veux utiliser mon tir et marquer des buts pour cette équipe. L’année passée, quand j’étais sur la patinoire de façon régulière, c’est ce que vous avez vu. Vous avez vu mon flair offensif, donc je m’attends à amener cela encore cette année.»

Confiance en croissance

Bellows a terminé la saison avec six buts et 19 points en 45 sorties. Auparavant, il avait été limité à six points en 22 sortes au cours des deux saisons précédentes.

À 24 ans, le temps commence à manquer pour s’établir durablement dans la LNH, mais l’Américain estime que sa confiance a atteint un niveau inégalé au cours de la dernière campagne. Avec une préparation adéquate, il se croit en mesure d’y parvenir.

«À la fin de la dernière campagne, je croyais avoir eu une bonne séquence. Je me sentais plus en confiance chaque soir, a-t-il fait valoir. J’ai créé de la chimie avec des gars et cette saison morte, je me suis entraîné avec certains de ces gars. J’ai fait beaucoup de travail pendant l'été en me concentrant sur le fait d’avoir une grosse année. Ainsi, je suis vraiment excité que ça commence.»

Le fils de l’ancien joueur du Canadien de Montréal Brian Bellows sera donc à surveiller au camp d’entraînement, le mois prochain. Le temps dira s’il parviendra à retrouver son étincelle offensive qui lui a permis d’inscrire neuf buts en sept parties au Mondial junior de 2018, ou s’il devra se contenter d’un rôle de soutien sur les troisième et quatrième trios.