Jonny Murray revient sur sa collision avec une poubelle!

Habitué de travailler dans l'ombre, Jonny Murray est devenu viral lors des dernières séries éliminatoires.

Pendant une pause publicitaire, le juge de lignes est entré en contact avec un employé des Bruins qui transportait une poubelle. La scène en question a été filmée et la vidéo a été partagée à de nombreuses reprises sur les médias sociaux.

Si bien des gens riaient au moment de l'incident, le Québécois assure ne pas avoir trouvé la situation drôle puisqu'il a été blessé et forcé de rater plusieurs matchs par la suite. Rencontré à son école de hockey, il assure ne pas en vouloir à l'employé responsable de la collision.

A member of the Bruins' ice crew collides with NHL referee Jonny Murray in the middle of a first period TV timeout... bizarre!#NHLBruins pic.twitter.com/9PG28t0XHL — Hockey Daily 365 l NHL News & Highlights (@HockeyDaily365) May 6, 2022

«J'ai été à Boston faire un autre match après ça et on a jasé. Ils sont impliqués dans la partie aussi et ils font du bon travail. Ce sont des accidents et c'est dommage quand ça arrive. Comme je dis aux gens, c'est mieux que ça arrive à moi que si ça arrivait à Patrice Bergeron.»

Même s'il a encore quelques séquelles du contact, le juge de lignes confirme qu'il sera prêt pour amorcer la prochaine campagne.

«Je fais des traitements encore pour ça. Les joueurs passent par là et c'est la même chose de notre côté. J'ai encore de la misère à faire certains mouvements, mais je n'ai aucun problème à patiner. Ça ne va pas m'empêcher de travailler pour la prochaine saison qui s'en vient.»

Celui qui amorcera sa 23e année dans le circuit Bettman n'a pas l'intention d'accrocher ses patins dans un avenir rapproché, même s'il admet avoir travaillé plus de saisons que ce qui lui reste à travailler.

«J'aimerais faire 30 ans dans la LNH. Pour moi, le nombre de matchs n'est pas nécessairement important. Je crois être rendu à près de 1500 matchs. Je trouve que 30 ans serait un beau chiffre puisque ça me donnerait encore huit années, mais on ne sait jamais avec les blessures. J'y vais une année à la fois et on va voir ce que cette année m'apporte.»

