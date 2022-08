Le CF Montréal a le droit de rêver

Publié aujourd'hui à 13h58

Mis à jouraujourd'hui à 13h58

Le CF Montréal trône toujours dans les sommets dans l’Association de l’Est. L’équipe dirigée par Wilfried Nancy occupe actuellement le deuxième rang du classement avec sa fiche de 14-8-4.

On remarque que la confiance est gonflée à bloc chez le onze montréalais, qui est au cœur d’une séquence de sept matchs sans défaite. On se rapproche donc d’une autre série de huit, comme on l’a vu plus tôt cette saison.

Déjà, plusieurs records ont été établis en 2022, comme celui pour le nombre de victoires à l’étranger (sept).

D’autres marques d’équipe sont à la portée du CF Montréal. Avec 46 points au compteur, le record de 51 points, réalisé en 2015, est clairement atteignable, et possiblement battable, alors qu’il reste huit matchs au calendrier.

Celui pour le nombre de buts en une saison sera aussi certainement éclipsé. Le club a besoin de seulement cinq buts d’ici la fin de la saison pour égaler la marque de 2017 (52 buts).

Voilà la démonstration de la progression, de la détermination et de l’attitude du groupe en place.

Individuellement, Romell Quioto aussi montre une grande confiance. L’attaquant hondurien figure parmi les meilleurs joueurs du mois d’août dans la MLS, lui qui a marqué pas moins de cinq buts au cours des trois derniers matchs.

Avec 14 buts au total, Quioto se rapproche du plateau des 20, du jamais vu à Montréal depuis le départ de Marco Di Vaio. De façon plus réaliste, il pourrait bien égaler la meilleure récolte d’Ignacio Piatti (17 buts en 2017).

Piette, l’exemple parfait de cette confiance

Le numéro 6 montréalais progresse vers l'avant dans son jeu grâce à ses passes progressives (des passes qui font avancer plus de 10 mètres vers le but adverse). Ses meilleures réalisations datent depuis le départ de cette séquence sans défaite. Il en a obtenu neuf contre le TFC, puis sept contre NYCFC, six face à l’Inter Miami.

Sur ses premiers matchs de début de saison, il n’affichait pas plus que trois passes dans cette catégorie. Contre le Revolution il a distillé une superbe diagonale à Quioto sur son deuxième but du match. Aurait-il même tenté une telle passe auparavant? Ça démontre qu’il joue avec confiance. N’oublions pas le centre encore à Quioto contre Miami.

Autre illustration : jusqu’ici cette saison, il a créé 14 chances de marquer en 18 rencontres, comparativement à 10 en 25 matchs en 2021.

Piette est l’un des principaux acteurs de cette série de matchs sans défaite. Il mène le groupe plus que par les paroles.

Le Lassi des beaux jours

Par ailleurs, depuis le début de cette période faste, ce qui saute aux yeux, c’est la grande forme physique affichée par les joueurs et leur haut niveau de concentration en fin de rencontre.

La preuve : l’équipe a touché neuf fois la cible entre la 30e et la 45e minute et a encaissé seulement deux buts, ce qui la classe parmi les meilleures de la MLS à ce chapitre.

On voit surtout une amélioration en fin de match, alors que sept buts contre cinq (4-1 à domicile) ont été inscrits entre la 76e et la 90e minute. En 2021, le CFMTL en avait totalisé huit, mais il en avait accordé 11.

Une forme physique optimale contribue à une capacité à maintenir la concentration et la qualité sur 90 minutes et plus, ce qui est un élément crucial pour «fermer» les matchs.

Lassi Lappalainen est le meilleur exemple de cette belle allure athlétique. Depuis des semaines et des mois, on revoit le joueur de 2019 dominant et en pleine possession de ses moyens avec une forte capacité à répéter des actions à haute intensité.

Djordje sur le départ

En terminant, si vous avez manqué les échos de nos amis au Kan football club annonçant le départ outre-mer du milieu montréalais Djordje Mihailovic et les informations rapportées par Vincent Destouches sur nos ondes pendant la diffusion du match contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, sachez que le dossier sera classé officiellement le 1er janvier en raison des réalités de la MLS. L’international américain ne sera pas retourné en prêt vu la complexité et la fermeture du marché en MLS. Revoyez l’explication de Vincent Destouches dans la vidéo ci-dessus.

Ce transfert de Mihailovic pour l’AZ Alkmaar, en Eredivisie (la première division des Pays-Bas), est imminent.

D’ici là, Mihailovic continuera de jouer avec le onze montréalais. Cette opportunité, une fois confirmée, s’avère être un tremplin pour l’Américain. Le championnat néerlandais, reconnu pour son jeu offensif, pépinière de jeunes talents, pourrait permettre au numéro 8 de s’adapter à la réalité du football en Europe et pourquoi pas connaitre une prochaine aventure dans un plus gros championnat. Un certain Jozy Altidore a bien su profiter d’un passage dans ce club pour se diriger vers la première ligue anglaise.