Les Alouettes y ont toujours cru

Malgré un début de saison difficile et un changement d’entraîneur-chef, les Alouettes de Montréal n’ont jamais cessé de croire en eux. Jeudi à Winnipeg, ils ont lancé un puissant message aux autres équipes de la Ligue canadienne de football en freinant la saison parfaite des Blue Bombers.

Ce gain a d’ailleurs permis aux Moineaux, en vertu d’un dossier de 3-6, de maintenir leurs espoirs dans leur quête d’une place en séries éliminatoires, eux qui pointent au deuxième rang de la section Est, tout juste devant les Tiger-Cats de Hamilton (2-6) et derrière les Argonauts de Toronto (4-3). Ces deux équipes doivent d’ailleurs s’affronter vendredi soir.

«Cette équipe a toujours continué d’y croire. Nous avons eu une rencontre entre les joueurs seulement, plus tôt cette semaine, et nous avons parlé [de l’importance] d’y croire, d’être heureux, d’avoir du plaisir et de croire au processus, a relaté le quart-arrière des Alouettes Trevor Harris, au micro du réseau TSN, après la victoire des siens. Je suis heureux de la victoire parce que cette équipe travaille très fort et maintenant nous devons simplement en aligner quelques-unes.»

Harris a participé au gros effort collectif afin d’infliger un premier revers en 10 matchs aux Blue Bombers, complétant 18 de ses 27 relais pour 213 verges. S’il n’a pas été victime d’une interception, Harris n’a toutefois pas réussi une seule passe de touché dans le gain de 20 à 17 en prolongation.

«Nous avons raté quelques opportunités dans la zone rouge, tôt dans le match, que nous aurions pu concrétiser et une séquence où nous avons raté un placement, ce qui représente des points importants», a ajouté le pivot.

«La chose à retenir: quand nous avions besoin d’une bonne séquence offensive, nous l’obtenions, et quand nous avions besoin de les arrêter, nous le faisions. Nos unités spéciales ont aussi eu leur mot à dire avec le placement raté en fin de match. C’était aussi une bonne reconnaissance de jeu de la part de Tyson [Philpot], qui a sorti le ballon de la zone des buts, un jeu intelligent pour une recrue.»

Le prochain défi des Alouettes, battre les Tiger-Cats de Hamilton, en sera un important. Les hommes de Danny Maciocia auront d’ailleurs amplement de temps pour se préparer, puisque le duel n’aura lieu que le 20 août, au Stade Percival-Molson.