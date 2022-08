Déception pour Félix Auger-Aliassime

Lorsqu’il a quitté le terrain, Félix Auger-Aliassime était animé par un mélange d’émotions. Il était surtout déçu de cette défaite qui a eu l’effet d’une gifle.

Un revers contre Casper Ruud n’est pas un déshonneur. Par contre, c’est difficile à encaisser lorsque tu n’as pas été compétitif.

«J’aime quitter le terrain en me disant que je me suis donné toutes les chances de gagner et que j’ai tout laissé sur le court, a souligné Auger-Aliassime.

«Le match s’est passé vite. Je n’ai pas eu de chance. La victoire était tellement loin aujourd’hui [hier].»

Même si le tableau principal était ouvert pour lui et d’autres joueurs, il a évité de regarder trop en avant. Ce n’est pas dans ses habitudes.

«J’avais un tableau difficile, a-t-il souligné. J’ai joué plusieurs têtes de série dans ma portion. Casper [Ruud] est le favori le mieux classé qui est toujours dans le tournoi.

«Je n’osais même pas me projeter. C’était un match compliqué et ça l’a été.»

Auger-Aliassime se rendra maintenant à Cincinnati où il prendra part à un autre tournoi Masters 1000. C’est le dernier tournoi préparatoire avant les Internationaux des États-Unis qui commencent le 29 août à New York.

Journée parfaite pour Ruud

Ruud a livré une performance exceptionnelle pour éliminer le favori local. Le Norvégien peut maintenant penser aux grands honneurs.

«Ce n’était pas aussi facile que les gens peuvent le penser, a expliqué Casper Ruud. Tout a été en ma faveur que ce soit le jeu court ou les longs échanges.

«Ça aide contre un grand joueur comme Félix. C’est une journée parfaite au bureau.»

Il sait très bien que son adversaire n’a pas offert son meilleur niveau de jeu.

«On a déjà vu Félix mieux jouer qu’aujourd’hui [hier], a ajouté Ruud. Il a commis des erreurs ici et là, mais en même temps, j’arrivais à prolonger les échanges.

«J’ai réussi des coups près de la ligne de fond, alors c’était plus difficile pour lui de trouver les coups gagnants.»