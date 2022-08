C’est la fin à Montréal pour Nick Kyrgios

Le parcours d’un autre favori de la foule a pris fin vendredi à l’Omnium Banque Nationale. Nick Kyrgios a été éliminé par Hubert Hurkacz dans un des duels de quarts de finale.

L’Australien s’est incliné 6-7 (4), 7-6 (5) et 2-6 devant le Polonais, huitième favori, en une heure et 46 minutes de jeu. Pour Kyrgios, il s’agissait seulement de sa deuxième défaite à ses 17 derniers matchs.

On s’attendait à un duel entre deux puissants serveurs. C’est ce qu’on a eu droit avec un total de 39 as (20 pour Hurkacz et 19 pour Kyrgios). Les longs échanges ont été rares.

Toutefois, on a assisté à quelques échanges spectaculaires au filet. Kyrgios et Hurkacz ont démontré qu’ils avaient une belle touche à courte distance.

Pour revenir au match, la première manche n’a pas été très excitante avec une guerre de boulets de canon au service. Hurkacz a eu le dernier mot avec un mini-bris lors du bris d’égalité.

À la fin de la seconde, la chance a souri à Kyrgios. Lors du bris d’égalité, sa volley a frappé deux fois le haut du filet avant de traverser de l’autre côté. Ce fut suffisant pour forcer une troisième manche.

Hurkacz a pris une avance de 3-0 en route vers une manche assez facile. De son côté, Kyrgios est tombé à plat. Il n’avait pas de solutions pour faire tourner le vent de son côté.

Hurkacz satisfait

Hurkacz participera donc à sa quatrième demi-finale en carrière dans le cadre d’un tournoi Masters 1000.

«C’était un match très difficile, a mentionné la dixième raquette mondiale. Nick avait joué de façon incroyable au cours des deux derniers mois.

«De me batailler avec lui, c’était un beau défi, mais amusant en même temps. Ce fut un excellent match.»

Au cours du match, Kyrgios a tenté de changer le rythme du match en enchaînant ses services rapidement. Une stratégie qui n’a pas dérangé le Polonais.

«J’ai seulement essayé d’être prêt rapidement. Je savais qu’il essayerait de faire cela et j’étais prêt. Ce n’était pas une surprise.»

Kyrgios lève son chapeau

Kyrgios est toujours à la recherche de sa première victoire contre Hurkacz (0-2). Il a rendu hommage à son adversaire.

«Il a été incroyable au service, a-t-il mentionné. Il est l’un des meilleurs serveurs au monde. J’ai eu des opportunités lors de la première et de la deuxième manche pour le briser, mais je n’ai pas pu capitaliser.

«C’était assez crucial de pouvoir le faire. Je me sens bien et je me confiant.»

Kyrgios prendra quelques jours de repos avant de s’attaquer au tournoi de Cincinnati. Il a quelques bobos à guérir.

«Mon corps n’a pas bien réagi au cours de la dernière semaine. Je ressentais une douleur à l’abdomen. Mes genoux en arrachent aussi.»