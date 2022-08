Tom Brady brillera par son absence

Le quart-arrière Tom Brady manquera les prochains jours du camp d’entraînement des Buccaneers de Tampa Bay pour des raisons personnelles n’étant donc pas reliées au football.

C’est ce qu’a indiqué jeudi avant-midi le réseau NFL Network, sans toutefois préciser la teneur exacte des motifs en cause. De plus, l’entraîneur-chef des «Bucs», Todd Bowles, a ajouté que le principal concerné ne sera pas de retour d'ici la partie hors-concours du 20 août face aux Titans du Tennessee. La même source a par ailleurs ajouté que le vétéran de 45 ans se trouve en bon état physique et que l’organisation floridienne est à l’aise avec sa décision de s’absenter.

Ayant choisi de revenir au jeu après avoir annoncé sa retraite l’hiver passé, Brady avait également manqué à l’appel momentanément la semaine dernière.

Le premier match préparatoire des Buccaneers est prévu samedi contre les Dolphins de Miami.