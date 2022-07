Rory attendra encore

Quand il s’est réveillé dimanche matin, dans sa chambre d’hôtel située sur la petite rue The Links, adjacente au parcours, Rory McIlroy a ouvert les rideaux et a vu son nom au sommet de l’immense tableau jaune de l’autre côté de la rue. Il a continué de rêver.

Mais l’horloge n’a pas sonné 12 heures plus tard. Alors qu’il avait rendez-vous avec l’histoire et qu’il cherchait à mettre fin à sa traversée du désert dans les championnats du Grand Chelem, il est resté au neutre. Au grand désarroi de la foule.

Pendant ce temps, Cameron Smith, véritable machine à oiselets, l’a dépassé par la voie de gauche pour aller toucher à la Claret Jug.

On s’attendait à un duel au sommet entre McIlroy et son jeune compagnon de jeu Viktor Hovland dans la dernière paire à prendre le départ. Le groupe devant a toutefois pimenté le spectacle.

Smith a conquis le titre, et, à ses côtés, Cameron Young a fait un coup d’éclat au fanion final en y réalisant un aigle. Cette poussée a permis à l’Américain de terminer, seul, au second rang.

Occasions ratées

Auteur d’une ronde finale de 70 (-2) et ayant glissé au troisième rang à -18, à deux coups derrière Smith, McIlroy est évidemment déçu. Avec 18 verts atteints en coups prescrits, il n’a pas su saisir les occasions en raison d’un fer droit glacial et de 36 roulés. Ce fut son cruel destin à St Andrews.

«J’ai exécuté de bons roulés, mais rien n’est tombé», a indiqué celui qui s’est contenté de deux moineaux. C’est nettement insuffisant en ronde finale, lorsque la compétition devient féroce.

«Je n’ai pas mal joué, mais je n’ai pas plus bien joué. C’est l’une de ces journées où l’on contrôle bien sa ronde, mais où on ne parvient pas à profiter des occasions sur les trous plus faciles. C’est ce qui est arrivé à la fin de l’allée et au retour.

«Quelques oiselets du 9e au 14e fanion auraient changé la donne, a-t-il poursuivant en levant son chapeau au champion. Un meilleur joueur m’a battu. Retrancher 20 coups de la normale sur ce parcours cette semaine est franchement impressionnant, surtout avec un 64 en ronde finale.»

Une porte s’ouvrira, un jour

Bien qu’il souhaitât vraiment triompher sur le Old Course, un site si unique et cher à ses yeux, McIlroy refuse de se flageller. Il y a offert l’une de ses meilleures performances depuis très longtemps.

«Ce n’est pas une question de vie ou de mort. Je dois continuer de cogner à la porte. Éventuellement, l’une d’elles s’ouvrira.»

Le Nord-Irlandais de 33 ans devra encore attendre neuf mois avant de savourer finalement un autre titre majeur qui lui glisse entre les doigts depuis août 2014. Et jamais il n’a gagné à Augusta, endroit où il a fini au second rang en avril dernier. D’ailleurs, il ne lui manque que le veston vert pour compléter son Grand Chelem en carrière.

«J’aurai encore mes chances de gagner l’Open ou l’un des autres majeurs. Je sens que j’ai laissé filer cette occasion aujourd’hui [dimanche], mais je ne m’en fais pas», a-t-il exprimé.

McIlroy refuse de baisser les bras. Il continuera de rêver. Un jour, son horloge sonnera et il sera à nouveau couronné champion d’un tournoi du Grand Chelem.

-L’an prochain, l’Omnium britannique sera disputé sur les allées du Royal Liverpool.