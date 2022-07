Des finales grandioses aux Régates de Valleyfield

Les finales des Régates de Valleyfield ont tenu toutes leurs promesses avec des rebondissements en chaîne, au grand plaisir des 25 000 amateurs réunis.

Classe Grand Prix : Tate s’impose en patron

La Baie St-François a tremblé pour le départ lancé de la catégorie reine. Parti du premier corridor, à la corde, le favori Andrew Tate n’a pas lâché la tête de la course. Il a dominé ses adversaires de bout en bout, imposant un rythme effréné. Après avoir été chahuté par ses concurrents et connu de nombreux soucis mécaniques depuis vendredi, le meneur du championnat a remis les pendules à l’heure. Le podium a été 100% américain, avec Jeff Bernard, puis Kenneth Brodie.

Dans une chaleur accablante, le premier bouleversement était survenu dès les qualifications du matin pour la classe Grand Prix. Tate a d’abord pris un départ canon et est sorti en seconde position après le premier virage. Cependant, dès le deuxième tour, il a abandonné à la suite d’un problème mécanique. Quelques minutes plus tard, c’était au tour du meneur de la course, le Néo-Zélandais Ken Luton, de s’arrêter, une épaisse fumée grise s’échappant de son moteur.

Plus tard, l’Australien Jack Lupton a joué le tout pour le tout dans la course de consolation, qui offrait une place en finale au gagnant. Attaquant à l’intérieur dans un virage, il a été victime d’une puissante vague et son embarcation s’est envolée, retombant miraculeusement du bon côté. La course a cependant été interrompue de longues minutes.

Classe 2,5 Litres : Stéphanie Blain phénoménale

La seule femme engagée dans cette compétition a créé la sensation de cette fin de semaine. Lors des tours de mise en place, Stéphanie Blain a été contrainte de rejoindre au ralenti le centre du circuit, où son moteur s’est éteint. L’abandon semblait alors inévitable. Poussée par son équipe, elle a tenté de redémarrer son moteur et y est parvenue par miracle quelques minutes plus tard seulement. Elle a pu se présenter juste à temps dans le dernier virage avant le départ lancé. La jeune pilote locale, déchainée, s’est emparée rapidement de la deuxième place puis a pris les commandes, qu’elle n’a pas lâchées jusqu’à la bouée à damiers. Elle a devancé son premier poursuivant, l’Américain Eddie Kanfoush, de plus de 1,7 seconde. Se rendant sur le ponton des champions, elle a été acclamée par une foule en liesse. Le local Simon Fortin a aussi effectué une très belle course, montant sur la troisième marche.

«C’est incroyable. Moi, qui suis de Valleyfield, cela représente quelque chose pour moi de gagner ici. Je suis vraiment contente», a indiqué Blain, émue aux larmes.

Classe Hydro 350 : Pour le roi King

L’Américain Bobby King a dominé la catégorie sans contestation, filant à 140 km/h. Lancé à ses trousses, Michael Tremblay a malheureusement commis une faute dans le virage ouest lors du second tour. Nicolas Rousse, qui a effectué un tour d’honneur sous des applaudissements nourris, et Martin Rochon ont fini respectivement deuxième et troisième.

«J’ai une pensée pour mes parents, dont mon père [Jimmy King, légende et ancien vainqueur en Grand Prix], a lancé le vainqueur. Je souhaite remercier mon équipe qui a été formidable, pour m’offrir un weekend de rêve.»

Formule 2500 : Armstrong à l’usure

Avec huit participants, les embarcations ont été au coude à coude pendant les cinq tours, passant à travers de véritables murs de jets d’eau dans les virages. Si l’Ontarien Steve Armstrong a pris les devants, il a été chassé par le Canadien Owen Henderson, talonné lui-même par l’Américain John Shaw. Armstrong a fini par imposer son rythme tout au long de cette finale, ses deux poursuivants conservant leurs positions.

«Depuis 15 ans, j’attendais de gagner ici, c’est une première pour moi», s’est-il exclamé, avant de crier en français «Je t’aime Valleyfield».