Régates de Valleyfield: des qualifications pleines de suspense

Rien n’est joué dans toutes les catégories aux Régates de Valleyfield, alors que chaque course a été âprement disputée devant une foule ayant répondu présent.

Pour les départs de la classe Grand Prix, où des bolides sont lancés à 200 km/h sur l’eau, les spectateurs ont retenu leur souffle autour d’une Baie St-Francois plongée dans une ambiance électrique, sous les vrombissements assourdissants des embarcations.

Dans la catégorie reine, l’Américain Andrew Tate, grand favori et meneur du championnat, semblait bien parti avec une première place dans sa série lors des premières qualifications de la journée. Il a complété les quatre tours en 150,14 secondes. Cependant, dans la deuxième série, l’américain Bobby Kennedy a été plus rapide, en vertu d’un chrono de 148,91 s.

Lors des secondes qualifications, Tate a fini deuxième, surpris par l’Australien Jack Lupton (146,62 s). Les temps enregistrés par Jeff Bernard (142,08 s) et Ken Lupton (146,35 s) laissent augurer une bataille grandiose en finale, dimanche.

Dans la classe Hydro 350, Bobby King a été le plus rapide de la journée en complétant les cinq tours en 168,59 s. Donny Allen, Derec Smith, Tyler Kaddatz ont eux aussi remporté leurs séances, tout comme les Québécois Michael Tremblay et Martin Rochon. Nicolas Rousse a également marqué de précieux points pour rester dans la course.

En 2500 F, Scott Liddycoat et Tommy Shannon menaient les débats en matinée, avant que Kevin Smith, avec une moyenne de 113 km/h, et le local Marc Lalonde viennent dominer les séances de l’après-midi. Cette compétition reste elle aussi très ouverte.

En 2,5 litres, le pilote new-yorkais Eddie Kanfoush a remporté les deux sessions de qualification de la journée, devançant Sébastien Leduc et Stéphanie Blain. Lors de la première, Mathis-Gabriel Chiasson, 19 ans, a surpris avec une quatrième place. Dans la seconde, son embarcation s’est retournée, heureusement sans conséquence pour sa santé.

Une passion familiale

Les Régates de Valleyfield ont une saveur bien familiale pour le pilote Éric McKenna.

C’est Terry Currier, la maman de McKenna, qui a emmené son fils regarder la compétition pour la première fois il y a 33 ans.

«Un de mes frères était dans l’organisation dans les années 1970, explique-t-elle. J’étais surprise qu’Éric embarque là-dedans, mais je suis contente qu’il réalise son rêve. À l’âge de quatre ans, il se promenait déjà dans les gradins, comme mes petits-enfants, Adam et Kaleb.»

«J’aime vraiment cela venir dans les puits, voir les amis, lance son petit-fils, Adam McKenna. J’aimerais embarquer dans la nouvelle classe junior l’année prochaine.»

Le pilote préféré d’Adam et de son plus jeune frère Kaleb est Andrew Tate, grand favori dans la catégorie phare Grand Prix.

«Andrew Tate a tout, il est bon et il ressemble à Freddy Mercury», selon les deux futurs pilotes. Mais ils ont rappelé aussi fièrement que leur père est premier au championnat en Hydro 350.

M. McKenna, âgé de 37 ans et natif de Salaberry-de-Valleyfield, a commencé en étant commanditaire pour une écurie et était invité dans les puits avec ses enfants. Ces derniers ont rapidement «pogné la piqure», raconte-t-il. C’est en 2016 qu’il a saisi l’occasion de prendre le volant, à bord de son bolide numéro H-999 nommé «La bête noire».

Le meneur actuel a souligné l'esprit convivial qui règne sur ce sport, alors qu’il venait tout juste d’aider un concurrent.

«Ce que nous voulons, c’est battre les adversaires à l’eau, dit-il. Si quelqu’un a besoin d’une pièce, on va essayer de l’aider pour qu’il puisse concourir contre nous. Nous sommes une grande famille.»