Une association naturelle, selon Nicolas Deslauriers

Le hockeyeur québécois Nicolas Deslauriers ne regrette nullement sa décision de se joindre aux Flyers de Philadelphie, et ce, même si sa nouvelle équipe n’est pas perçue par les observateurs comme une aspirante à la prochaine coupe Stanley.

L’ancien du Canadien de Montréal espère avoir trouvé l’endroit parfait pour y poursuivre sa carrière à long terme après une campagne 2021-2022 marquée par une transaction l’ayant fait passer des Ducks d’Anaheim au Wild du Minnesota. Le signataire d’une entente de quatre ans et de 7 millions $ croit qu’il aura amplement l’occasion de montrer son savoir-faire au sein d’une organisation réputée pour son jeu robuste. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il a choisi les Flyers.

«Pour la première fois, je me suis placé sur le marché des joueurs autonomes et beaucoup de clubs ont appelé. [...] Après avoir discuté longuement avec [le directeur général] Chuck [Fletcher] et constaté que la formation voulait effectuer un pas en avant, j’ai cru que le mariage était bon», a-t-il déclaré en point de presse sur Zoom, jeudi.

«Je crois avoir prouvé que je peux jouer au hockey. Le marché me pourchassait cet été. Le processus fut intéressant», a-t-il aussi mentionné.

Les poings avant les points...

Comme plusieurs l’ont vu au fil des années, Deslauriers ne fait pas dans la dentelle quand il met les patins sur la glace et le principal concerné en est évidemment bien conscient. L’attaquant qui a parlé aux journalistes avec un t-shirt à l’effigie du groupe de musique Guns N’ Roses aime ainsi «brasser la cage» de ses adversaires, comme le montrent ses 521 minutes de punition à vie dans la Ligue nationale et quelques-uns de ses combats des récentes saisons.

À Philadelphie, il s’attend à être apprécié à sa juste valeur par l’entraîneur-chef John Tortorella et le reste du personnel en place.

«Je sais que je ne marquerai pas énormément de buts, mais à mes yeux, ces statistiques ne sont pas ce que je regarde, a-t-il dit. Peu de gars dans cette ligue accomplissent ce que je fais. Par contre, je me suis efforcé à améliorer mon jeu dans les récentes années en réalisant pas mal de patinage de puissance. Ça reste un circuit très rapide.»