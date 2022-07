Trois candidats pour le titre de capitaine du Rocket

Avec le départ du vétéran Xavier Ouellet, le Rocket de Laval devra désigner un nouveau capitaine en vue de la prochaine saison de la Ligue américaine.

Déjà, la prochaine nomination d’un capitaine chez le Canadien de Montréal fait beaucoup jaser, mais voilà qu’une course similaire atteint inévitablement le club-école. Ouellet, qui portait le «C» depuis février 2019, a effectivement décidé de poursuivre sa carrière dans l’organisation des Penguins de Pittsburgh. Voici trois candidats, dont deux plus logiques, afin de lui succéder :

-Alex Belzile

L’attaquant québécois Alex Belzile a déjà disputé quatre saisons avec le Rocket. Il est un joueur établi à Laval et a mérité le respect de ses coéquipiers. Âgé de 30 ans, l’athlète originaire de Saint-Éloi, au Bas-Saint-Laurent, a déjà disputé 19 matchs avec le Canadien, dont six en séries éliminatoires, dans la Ligue nationale de hockey (LNH). S’il demeure un candidat pour quelques rappels durant la prochaine campagne, Belzile risque de passer une bonne partie de la saison avec le Rocket. Il a d’ailleurs conclu, mercredi, un nouveau contrat d’un an, à deux volets, avec l’organisation.

-Rafaël Harvey-Pinard

Le Rocket pourrait décider de miser sur la jeunesse en choisissant Rafaël Harvey-Pinard à titre de nouveau capitaine de l’équipe. Âgé de seulement 23 ans, Harvey-Pinard est un meneur naturel. De plus, en 2021-2022, c’est lui qui a dominé la formation de Laval avec une récolte de 56 points, dont 21 buts, en 69 matchs de saison régulière. L’attaquant originaire du Saguenay, qui rêve évidemment de percer régulièrement la formation du Canadien, a par ailleurs ajouté 10 points en 15 rencontres durant les séries éliminatoires.

-Juraj Slafkovsky

Le nom de ce troisième candidat a de quoi faire sourciller. Il va sans dire que tous les partisans du Canadien de Montréal souhaitent plutôt voir Juraj Slafkovsky le plus rapidement possible dans la LNH. Non, le Slovaque de 18 ans, qui a été le premier choix au total du récent repêchage, ne sera fort probablement pas le prochain capitaine du Rocket, et ce, pour diverses raisons évidentes! Dans le marché de Laval, il faut notamment s’attendre à un joueur pouvant s’exprimer en français. En bref, Belzile ou Harvey-Pinard? À suivre...