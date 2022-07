La priorité de Kent Hughes : échanger Jeff Petry

Le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, a commenté le dossier du défenseur Jeff Petry, qu’il tente de refiler à une autre organisation, et il ne perd pas espoir de trouver une solution dans les prochains jours.

Au cours d’un point de presse Zoom, jeudi après-midi, le DG a exprimé clairement ses objectifs à atteindre dans tout échange impliquant l’arrière américain ayant éprouvé des ennuis la saison dernière. Certes, le joueur veut évoluer dans un marché plus avantageux pour ses proches, sauf que jusqu’ici, le Tricolore a été incapable de conclure une transaction satisfaisante à ses yeux.

«On travaille encore sur ça, on parle avec certaines équipes sur Jeff Petry. C’est la priorité pour nous de l’échanger, si la proposition fonctionne pour nous, a indiqué Hughes, précisant ne pas vouloir assumer une partie du salaire du défenseur si jamais il quitte sous d’autres cieux. Il est important pour notre équipe. On ne cherche pas à le laisser aller à cause de son jeu, mais en raison de circonstances familiales. Maintenant, l’échange doit nous aider à respecter le plafond salarial et à nous donner plus d’atouts pour l’avenir.»

«On ne veut pas garder du salaire ou donner des espoirs pour qu’un autre équipe le prenne. On n’a pas beaucoup de profondeur dans le moment à la ligne bleue», a aussi logiquement rappelé le dirigeant.

Dubois?

Quelques journalistes avaient par ailleurs des questions au sujet de l’attaquant des Jets de Winnipeg Pierre-Luc Dubois, qui profite de l’autonomie avec compensation. Sans vouloir le dire explicitement, Hughes ne cache pas son intérêt à l’égard du Québécois ayant reçu une offre qualificative lundi.

«Si on avait les moyens d’obtenir un grand joueur de centre établi dans la Ligue nationale de hockey [LNH], c’est sûr qu’on aurait de l’intérêt», a-t-il affirmé avec un sourire en coin.

Des blessés qui tardent à guérir

À propos des éclopés comme Carey Price et Paul Byron, le DG se croise les doigts pour de bonnes nouvelles, mais pour l’instant, c’est le néant. Le premier des deux rencontrera le médecin à nouveau d’ici la fin du mois concernant l’état de son genou. Quant au second, il pourrait manquer le début du camp d’entraînement après avoir eu des problèmes à la hanche.

«Il a subi une opération mineure [...] et on attend de voir comment son corps répondra à une injection qu’il a reçue», a admis Hughes.

Le CH mise sur les statistiques avancées

Dans un autre ordre d’idées, le Canadien suit la tendance, ayant annoncé deux nouvelles embauches, jeudi, au sein du service de statistiques avancées.

Directeur du service d'analyse de statistiques avancées, Christopher Boucher pourra désormais compter sur deux autres experts. Le directeur général Kent Hughes s’est ainsi montré fier d’accueillir Philippe Desaulniers en tant que chef de la technologie, analytique hockey et Miranda McMillan en tant qu'analyste des données hockey.

Au-delà des statistiques avancées, plusieurs partisans du Canadien aimeraient toutefois voir le club montréalais être plus actif sur le marché des joueurs autonomes, qui s’est ouvert mercredi, dans la LNH.

Le Tricolore n’a pas acquis des éléments susceptibles de transformer son équipe. Il a accordé des contrats à Anthony Richard, Mitchell Stephens et Madison Bowey, qui ont tous de bonnes chances de se retrouver chez le Rocket de Laval. À l’interne, l’organisation a consenti des ententes d’entrée aux espoirs slovaques Juraj Slafkovsky et Filip Mesar, en plus de réembaucher Alex Belzile, Joël Teasdale et Nate Schnarr, d’autres joueurs-clés de son club-école.

Tout cela ne semble pas avoir convaincu bien des observateurs qui prédisent déjà la cave de la section Atlantique et de l’Association de l’Est au Canadien en 2022-2023.