Wimbledon: les négligés feront-ils mentir les experts?

Les parieurs souhaitant toucher une belle somme pourraient se laisser tenter par Elena Rybakina et Nick Kyrgios, négligés en prévision des finales féminine et masculine du tournoi de tennis de Wimbledon.

Chez les femmes, la troisième tête de série, Ons Jabeur, amorcera la finale de samedi contre Rybakina dans la peau de la favorite. À la veille du duel, le site de paris sportifs Mise-o-jeu + établissait à 1,58 la cote pour un gain de la Tunisienne. Pour sa part, la tombeuse de la Canadienne Bianca Andreescu, vaincue plus tôt dans la compétition, était considérée à 2,13

Par ailleurs, les probabilités de voir la Kazakhe s’incliner en deux manches sont fortes, d’après la même plateforme. La cote pour ce scénario est de 2,35, comparativement à 4,00 pour une défaite en trois sets. Ceux croyant au potentiel de la 17e tête de série obtiendront 3,40 fois leur mise s’ils prédisent avec exactitude son triomphe en deux manches; ils gagneront 4,90 fois leur montant de départ pour une victoire en trois sets.

Du côté masculin, Djokovic est favori à 1,23 après avoir battu le Britannique Cameron Norrie en demi-finale. Ayant profité du forfait de Rafael Nadal pour accéder au tour ultime, Kyrgios donnera 3,50 fois leur argent à ceux ayant misé sur lui.

Trois manches de suite à l’avantage du «Djoker» procureront 2,27 fois la mise; la cote passe à 3,30 pour un gain en quatre engagements et à 5,40 pour une victoire en cinq sets. Toute issue favorable à l’Australien est reliée à une cote élevée : 11,00 pour un triomphe en trois manches, 9,40 s’il règle le dossier en quatre sets et 10,00 s’il a le dernier mot dans une cinquième et décisive reprise.