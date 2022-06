Roxane Vermette a pris le 30e rang de l’épreuve féminine de cross-country des moins de 23 ans à la Coupe du monde de vélo de montagne de Leogang, en Autriche. Elle a accusé un retard d’un peu plus de 10 minutes sur la première, la Néerlandaise Puck Pieterse.

La Britanno-Colombienne Emily Johnston (+8 minutes 3 secondes) a été la meilleure Canadienne en finissant en 20e place.

Sur le parcours sec qui était ponctué de montées abruptes au soleil et de descente à pic, la cycliste de Saint-Ferréol-les-Neiges a rapidement su qu’elle n’était pas au sommet de sa forme.

«Ç’a été une course plus difficile et je n’avais pas les meilleures sensations. Le parcours montait beaucoup, il faisait chaud et j’étais plus ou moins prête à ça. J’ai tout donné et je suis fière de ça, a-t-elle indiqué. J’ai eu un bon départ et c’est au deuxième tour que j’avais de la difficulté à garder le rythme dans les montées. Il n’y avait presque pas de temps de récupération.»

L’athlète termine un gros bloc d’entraînement en prévision des Championnats canadiens et d’étapes de la Coupe du monde, alors elle se doutait que sa condition ne serait pas optimale à son arrivée en Autriche.

«C’est sûr que j’espérais mieux, mais ce n’est pas tant une surprise», a jouté celle qui était la seule Québécoise inscrite aux courses de cross-country du week-end, toutes catégories confondues.

Les représentants québécois sont habituellement plus nombreux aux étapes de la Coupe du monde, sauf qu’étant donné que le prochain arrêt du circuit mondial n’aura lieu que dans quelques semaines, plusieurs ont décidé de faire l’impasse sur cette course européenne.

Vermette, elle, tenait à y être, même si elle était autonome et sans soutien pour l’épauler en cas de problème mécanique.

«Je voulais vraiment faire cette course et c’est important pour moi d’être présente sur le circuit international. J’aspire à de belles performances et mon objectif est d’être dans le Top-10 au monde. Il faut que je me frotte aux meilleures au monde afin de progresser.»

La cycliste prendra part à une course continentale en Italie la semaine prochaine avant de revenir en Coupe du monde à l’étape de Lenzerheide, en Suisse, du 8 au 10 juillet.