Victoire de Mitch Evans à Jakarta

Le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) a remporté samedi l'ePrix de Jakarta, 9e course du championnat du monde de Formule E, devant le Français Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah).

Le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes), qui a terminé 5e, garde la tête du championnat, cinq points devant Vergne.

L'épreuve était présentée à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Vergne, parti en pole position, a dominé la course jusqu'à huit minutes de la fin lorsqu'il s'est fait dépasser par Mitch Evans au prix d'une manoeuvre audacieuse. Sous une forte chaleur et contraint de gérer son énergie dans les derniers tours, le Néo-Zélandais a résisté aux assauts du Français et les deux hommes ont terminé dans cet ordre devant le Suisse Edoardo Mortara (Venturi).

Il s'agit de la 3e victoire de la saison pour Mitch Evans, 27 ans, et sa 5e en Formule E, discipline dans laquelle il court depuis 2016.

Vergne, qui n'a pas encore remporté de course cette saison, a lui été champion du monde de Formule électrique en 2018 et 2019.

La prochaine course aura lieu à Marrakech (Maroc) le 2 juillet.

Classement de l'ePrix de Jakarta, 9e épreuve du championnat du monde de Formule électrique, disputé samedi.

1. Mitch Evans (NZL/Jaguar) en 48:28.424

2. Jean-Eric Vergne (FRA/DS-Techeetah) à 0.733

3. Edoardo Mortara (SUI/Venturi) à 0.967

4. Antonio Felix Da Costa (POR/DS-Techeetah) à 3.350

5. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) à 4.038

6. Jake Dennis (GBR/Andretti) à 4.635

7. Lucas di Grassi (BRA/Venturi) à 5.253

8. Pascal Wehrlein (GER/Porsche) à 8.191

9. Sam Bird (GBR/Jaguar) à 13.348

10. Sébastien Buemi (SUI/Nissan) à 14.766

Classement du Championnat du monde après neuf courses sur seize:

1. Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) 121 points

2. Jean-Eric Vergne (FRA/DS-Techeetah) 116

3. Edoardo Mortara (SUI/Venturi) 114

4. Mitch Evans (NZL/Jaguar) 109

5. Robin Frijns (NL/Envision) 81