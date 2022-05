Publié aujourd'hui à 12h57

Mis à jouraujourd'hui à 12h57

Patiner rapidement, c’est une chose. Patiner rapidement tout en gardant la rondelle sur sa palette, c’en est une autre.

Combien de fois avons-nous vu des joueurs être vites, mais qui finissaient par échapper la rondelle justement parce qu’ils allaient trop vite? Le jeu arrêtait là et l’adversaire récupérait la rondelle.

Connor McDavid, lui, repousse les limites du possible. Personne dans l’histoire de la Ligue nationale n’a été aussi rapide que McDavid en possession de la rondelle.

Scott Niedermayer et Paul Coffey étaient de bons patineurs, mais ils étaient surtout très élégants. Je pense aussi à Pavel Bure et Sergei Federov qui étaient très rapides et très spectaculaires. Cependant, il faut reconnaître que McDavid est dans une classe à part.

C’est que tout en atteignant des vitesses de pointe de 40 km/h, McDavid parvient quand même à effectuer des feintes tout en gardant possession de la rondelle. Le disque colle sur sa palette alors qu’il est à grande vitesse. Avec McDavid, les mains suivent les patins. C’est ce qui a de si exceptionnel.

Comment le contrer ? Tu lui donne de l’espace, il va te battre comme une Formule 1 dans une ligne droite. Tu restes coller sur lui, il explose comme un sprinter qui sort du bloc de départ.

McDavid joue certainement dans la tête de ses adversaires. Du moins, c’est assez évident que c’est le cas depuis le début des présentes séries.

Déterminé et impliqué

Son explosion sur patins et ses mains ultra rapides demeurent les principales qualités de McDavid. Mais depuis le début des séries, je constate que McDavid joue avec ardeur, audace et fermeté. Il va au contact et il enlève la rondelle à l’adversaire avec conviction et il le fait sur base régulière.

D’ailleurs, McDavid, des coups d’épaule, il en donne beaucoup. Il est rendu à 39 mises en échec en 12 parties en séries alors qu’il en avait données que 75 en 80 matchs en saison régulière. Selon moi, cette détermination et cette intensité qui habitent McDavid lui permet d’ajouter davantage de puissance à son jeu.

Le record de Gretzky menacé?

Wayne Gretzky détient le record pour le plus de points amassés en une année éliminatoire. Le célèbre no 99 en avait récoltés 47 lors des séries de 1985.

Là, McDavid et Leon Draisaitl sont rendus à 26 points chacun depuis le début des présentes séries. Il y a encore du chemin à parcourir pour espérer dépasser Gretzky, mais avec la vitesse à laquelle McDavid et Draisaitl amassent des points, on est en droit de suivre de près leurs performances.

Draisaitl vient de récolter 17 points en cinq parties contre les Flames alors que McDavid en a obtenus 12 lors de la bataille de l’Alberta.

Si les Oilers devaient atteindre la finale de la Coupe Stanley, il est logique de penser que McDavid et Draisaitl s’approcheraient du record de Gretzky.