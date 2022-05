À VOIR: les 4 buts les plus rapides de l’histoire des séries!

La deuxième période de «la bataille de l’Alberta» a été complètement folle, jeudi soir, à Calgary.

Les Flames et les Oilers ont marqué quatre buts dans un intervalle de seulement 71 secondes pour passer de 2-2 à 4-4 (à voir dans la vidéo ci-dessus). Il s’agit d’un record dans l’histoire des séries éliminatoires.

Le pointage est demeuré ainsi jusqu'à la fin de la troisième, forçant la prolongation.

Zach Hyman a parti le bal en supériorité numérique à 14:57. À peine 15 secondes plus tard, Johnny Gaudreau a assuré la réplique des Flames. L’égalité de 3-3 n’a duré que 16 secondes, soit jusqu’à ce que Calle Jarnkrok redonne l’avance aux favoris de la foule. Et 40 secondes plus tard, Evan Bouchard a ramené les deux équipes à égalité. Ouf!