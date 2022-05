Séries: les prédictions de nos 23 experts pour le 2e tour

Soyons francs : la première ronde des éliminatoires de la coupe Stanley aura été divertissante à souhait.

Parmi les huit confrontations présentées, cinq se sont décidées lors d’un septième et ultime match. Et à voir les duels à venir au deuxième tour, on peut s’attendre encore une fois à beaucoup d’action (Lightning-Panthers, Rangers-Hurricanes, Blues-Avalanche, Oilers-Flames).

D’ailleurs, cette seconde ronde se met en branle dès ce soir sur nos ondes et nos 23 experts en ont profité pour y aller de leurs prédictions (à voir en bas de texte).

En vrac

Globalement, c’est la série Panthers-Lightning qui s’annonce la plus serrée selon nos analystes. 16 d’entre eux favorisent la Floride et sept penchent plutôt pour Tampa Bay. Justement, 16 des 23 experts pensent que la série se terminera en sept matchs

Pour ce qui est de la série entre la Caroline et New York, seulement quatre intervenants voient New York l’emporter.

À l’inverse, 19 de nos 23 experts croient que les Flames vont remporter la bataille de l’Alberta face aux Oilers.

Concernant l’affrontement Colorado-St. Louis, 22 de nos 23 analystes (!) croient que l’Avalanche l’emportera et accédera au troisième tour. Seul Denis Casavant croit que les Blues vont causer une surprise!

À noter que lors de la première ronde, Félix Seguin a été le seul à voir ses huit prédictions se matérialiser.

Guillaume Latendresse, Michel Bergeron, Sebastien Goulet, Alain chainey et Pascal Leclaire ont quant à eux obtenu sept bonnes prédictions sur huit.

Les prédictions

Michel Bergeron

Panthers 6

Caroline 6

Edmonton 7

Colorado 5

Denis Casavant:

PANTHERS en 6

RANGERS en 6

OILERS en 6

BLUES en 7

Jean-Philippe Bertrand

Panthers en 7

Hurricanes en 6

Avalanche en 5

Oilers en 6

Pascal Leclaire

Tampa en 7

Caroline en 6

Colorado en 6

Calgary en 7

Sebastien Goulet

Panthers en 7

Hurricanes en 5

Avalanche en 5

Flames en 7

Michel Godbout

TB en 6

CAR en 6

COL en 6

CGY en 7

Guillaume Latendresse

Panthers en 7

Hurricanes en 6

Avalanche en 6

Oilers en 6

Alain Chainey

Lightning en 7

Hurricanes en 7

Avalanche en 6

Flames en 7

Jean-Charles Lajoie

Panthers en 6

Hurricanes en 6

Avalanche en 5

Flames en 7

Felix Seguin

Lightning en 6

Caroline en 6

Avalanche en 6

Calgary en 7

Alexandre Picard

Lightning en 7

Rangers en 7

Avalanche en 5

Flames en 6

Maxim Lapierre

Colorado en 7

Calgary en 6

Tampa en 7

Caroline en 6

Patrick Lalime

Floride en 7

Caroline en 6

Calgary en 6

Colorado en 7

Renaud Lavoie

*N'a pas voulu se prononcer sur la série TB-FLA, car il est affecté à la couverture de cette confrontation.

CAL en 6

CAR en 7

COL en 7

Jean-Sebastien Giguère

Panthers en 7

Rangers en 6

Avs en 6

Flames en 7

Mathieu Chouinard

Flo en 7

Canes en 6

AVS en 6

Flames en 6

Louis Jean

FLA en 7

CAR en 6

COL en 6

CGY en 6

Marc-André Perreault

Panthers en 7

Caroline en 6

Colorado en 5

Calgary en 6

Pierre-Alexandre Parenteau

Fla en 6

Caroline en 7

Calgary en 7

Colorado en 5

Élizabeth Rancourt

FLA EN 7

NYR EN 6

AVS EN 6

CGY EN 7

Éric Fichaud

FLO en 7

CAR en 6

COL en 6

CAL en 6

Steven Finn

Panthers en 7

Hurricanes en 6

Avalanche en 5

Calgary en 6

Ann-Sophie Bettez

Panthers en 7

Hurricanes en 6

Avalanche en 6

Calgary en 6