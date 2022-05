L’Océanic pousse la série à la limite

Toute une performance collective de la part de l’Océanic dans un gain de 1-0 face aux Sea Dogs de Saint John mardi soir à Rimouski pour pousser la série à la limite des cinq matchs.

Patrik Hamrla a été la grande vedette de la rencontre avec 38 arrêts pour permettre à son équipe d’éviter l’élimination. William Dumoulin a marqué le seul but de la rencontre en deuxième période. Malgré une attaque de seulement 14 tirs, dont six dans les 40 dernières minutes de jeu, l’Océanic a tenu le coup face à l’attaque dévastatrice des Sea Dogs.

Très bonne première période

L’Océanic a disputé une très bonne première période, obtenant les meilleures chances de marquer de l’engagement. Luka Verreault et Alexander Gaudio se sont notamment échappés en désavantage numérique. En début de période, le trio de Drover, Thomson et Kidney a bourdonné pendant plusieurs secondes en territoire adverse, sans pouvoir battre le gardien des Sea Dogs Thomas Couture.

De l’émotion en deuxième

L’action n’a pas manqué en deuxième période, même si un seul but a été marqué. William Dumoulin, qui joue tout un match, a ouvert la marque sur un bel effort à trois avec Ludovic Soucy et Alexander Gaudio. Les Sea Dogs ont pressé le pas par la suite, mais le gardien de l’Océanic, Patrik Hamrla, a été fumant à quelques reprises, frustrant les gros canons des visiteurs à bout portant. Les officiels ont imposé une pénalité majeure et une extrême inconduite de partie au défenseur Charles Côté pour un coup à la tête de William Villeneuve. Une décision douteuse. Les partisans ont démontré leur appréciation pour les efforts de l’Océanic en fin de deuxième période.

Les Sea Dogs croyaient bien avoir créé l’égalité avec sept minutes à jouer en troisième, mais le tir a frappé la barre horizontale de plein fouet. En fin de match, Patrik Hamrla a fait un arrêt sensationnel avec le gant.

En bref

L’Océanic était privé des services de Xavier Cormier, Julien Béland et Luke Coughlin, tous trois blessés. Alexandre Lefebvre purgeait le dernier de sa suspension de deux matchs.

Dans le camp adverse, Ryan Francis a raté le match en raison d’une blessure. L’ancien des Foreurs Marshall Lessard a été promu du 4e au 2e trio et c’est le robuste Nicholas Blagden qui a été inséré sur le 4e trio. Le 5e et décisif match de la série sera présenté jeudi à Saint John.