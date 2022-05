Les Mets en tête de liste

Publié aujourd'hui à 09h22

Mis à jouraujourd'hui à 09h22

La saison est maintenant vieille d’un mois et c’est l’heure de regarder le premier classement des valeurs de la saison.

La ville de New York est bien en évidence au sommet, alors que Boston et Détroit représentent de grosses déceptions en ce début de saison 2022.

1- Mets de New York (20-10)

La blessure de Jacob deGrom a fait craindre le pire, mais la troupe de Buck Showalter est actuellement le meilleur club du baseball majeur.

2- Yankees de New York (19-8)

Ils ont connu une brillante séquence de 11 victoires et demeurent un club solide, surtout en raison de leur personnel de releveur.

3- Brewers de Milwaukee (19-10)

Sans faire de bruit, les Brewers connaissent un excellent début de saison et le réveil de Christian Yelich y est pour quelque chose.

4- Dodgers de Los Angeles (19-7)

Bon début de saison pour les Dodgers. Clayton Kershaw semble avoir rajeuni de 10 ans et lance comme un candidat au Cy-Young.

5- Padres de San Diego (19-10)

L’arrivée de Bob Melvin comme gérant a amené un certain calme dans le vestiaire des Padres. Et il ne faut jamais oublier qu’ils sont toujours privés des services de Fernando Tatis Jr.

6- Rays de Tampa Bay (18-11)

Plusieurs rêvaient du déclin des Rays et de leurs manières non orthodoxes de travailler. Mais ils devront attendre parce que la pépinière de nouveaux jeunes joueurs est encore solide.

7- Angels de Los Angeles (19-11)

Un départ très encourageant pour la troupe de Joe Maddon. La santé de Trout, Rendon, Syndergaard et Ohtani représente la clé du succès.

8- Blue Jays de Toronto (17-13)

Malgré un calendrier très difficile et une attaque qui est plutôt tranquille, les Jays se retrouvent en bonne position après environ un mois d’activité. Les performances de Kevin Gausman sur la butte vont faire oublier Robbie Ray assez vite.

9- Cards de St-Louis (16-12)

La perte de Jack Flaherty aurait pu être catastrophique, mais plusieurs lanceurs ont brillé, dont Miles Mikolas. Ils devraient lutter avec les Brewers pour le championnat de la section.

10- Twins du Minnesota (18-11)

Ils sont premiers d’une division qui semble plus faible. Avec Carlos Correa blessé au doigt, l’excellente recrue Royce Lewis pourra enfin se faire valoir avec le grand club.

11- Rockies du Colorado (16-12)

Malgré le fait que Kris Bryant n’a pas fait grand-chose avant d’être blessé, les Rockies surprennent en ce début de saison. Mais avec la qualité de leur division et leur personnel de lanceur plutôt médiocre, ça ne devrait pas durer.

12- Astros de Houston (18-11)

Ils ne semblent pas s’ennuyer de Carlos Correa, mais les performances des Astros sont en montagnes russes depuis le début de la campagne.

13- Giants de San Francisco (16-12)

Ils manquent encore de punch en attaque, mais Carlos Rodon a su remplacer Kevin Gausman dans la rotation. Il sera difficile pour les Giants de répéter les exploits de l’an passé.

14- Gardians de Cleveland (14-14)

Ils ont quelques très bons joueurs, mais ils manquent de chair autour de l’os. La bonne nouvelle pour les partisans, c’est d’avoir réussi à prolonger le contrat de Jose Ramirez.

15- Diamondback’s de l’Arizona (15-14)

Après un début de saison très difficile, ils ont réussi à replacer les choses en allant balayer les Marlins à Miami. Mais c’est un club toujours en reconstruction.

16- Marlins de Miami (13-15)

L’émergence de Jazz Chisholm donne un coup de pouce à une attaque qui en a bien besoin. Mais les Marlins semblent encore manquer d’attaque pour appuyer une excellente rotation.

17- Mariners de Seattle (13-16)

Après un excellent début de saison, le bateau a pris l’eau dans les deux dernières semaines. Les Mariners n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2002, la plus longue séquence dans les majeurs.

18- White Sox de Chicago (14-13)

Les blessures ont vraiment embêté les bas blancs, mais plusieurs joueurs déçoivent aussi. Heureusement qu’ils viennent de gagner leurs 6 derniers matchs.

19- Braves d’Atlanta (14-16)

Je ne sais pas si c’est le lendemain de veille ou si c’est le départ de Freddie Freeman, mais quelque chose ne fonctionne pas à Atlanta en début de saison. Le retour en santé de Ronald Acuna devrait aider.

20- Phillies de Philadelphie (12-16)

C’est la même rengaine depuis tellement longtemps à Philadelphie concernant leur enclos de relève plutôt faible. La défaite du 5 mai face aux Mets alors qu’ils menaient 7-1 en 9e manche en a été une autre preuve.

21- Rangers du Texas (11-15)

Ils peuvent marquer des points, mais ils ont beaucoup de problèmes sur la butte. Marcus Semien connaît un début de saison horrible avec sa nouvelle équipe, lui qui a signé l’hiver passé pour 7 ans et 175 millions.

22- Pirates de Pittsburgh (11-16)

Ils n’ont pas assez de profondeur pour espérer participer aux séries, mais ils jouent quand même les trouble-fête de temps à autre.

23- A’s d’Oakland (10-18)

Au-delà des performances sur le terrain, les assistances sont catastrophiques à Oakland. Ils ont de la difficulté à attirer 5 000 spectateurs par match et un déménagement à Las Vegas semble de plus en plus probable.

24- Orioles de Baltimore (11-17)

Rien pour écrire à sa mère, mais les Orioles ne sont pas une proie facile en ce début de saison. Ils ont plusieurs bons espoirs qui seront bientôt prêts, mais difficile de dire si on les verra cette année ou l’an prochain.

25- Red Sox de Boston (10-19)

Ça craque de partout à Boston, alors que l’équipe joue mal et ne gagne pas. Trevor Story est hué alors que JD Martinez et Xander Bogaerts pourraient quitter à la fin de la saison. Est-ce la fin d’une époque à Boston?

26- Cubs de Chicago (9-18)

La saison risque d’être longue, mais la recrue japonaise, Seiya Suzuki, a été brillante à son premier mois d’activité.

27- Royals de Kansas City (9-16)

À l’image de leur recrue Bobby Witt Jr, les Royals ont piétiné en ce début de saison. Ils ont encore le temps de se replacer, mais ils semblent être encore à une ou deux saisons d’être compétitif.

28- Tigers de Détroit (8-19)

La plus grosse déception du premier mois et de loin. Les blessures aux deux jeunes partants Casey Mize et Matt Manning ont fait vraiment mal. La saison est jeune, mais est-ce que les Tigers s’en remettront?

29- Nationals de Washington (10-20)

Saison difficile, comme c’était à prévoir. La bonne nouvelle, c’est que Stephen Strasburg pourrait revenir bientôt.

30- Reds de Cincinnati (5-23)

La vente de feu de l’hiver dernier n’annonçait rien de bon, mais le résultat est tout simplement gênant.