Début de 4 nouvelles séries à TVA Sports

Quatre autres duels de premier tour des séries éliminatoires prennent leur envol à TVA Sports, TVA Sports 2 et sur TVA Sports direct, mardi soir, au lendemain de l'ouverture du tournoi printanier de la Ligue nationale de hockey.

D'abord, à 19h à TVA Sports, les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York croiseront le fer. Il s'agit peut-être de la «dernière danse» des Penguins, sachant qu'Evgeni Malkin et Kristopher Letang pourront accéder à l'autonomie complète cet été.

C'est au Madison Square Garden qu'aura lieu ce duel, les Rangers ayant terminé tout juste devant les Penguins au classement en vertu du deuxième rang de la section Métropolitaine.

Les Rangers doivent leurs succès en grande partie au gardien Igor Shesterkin, dont certains considèrent la candidature pour le trophée Hart remis au joueur le plus utile à son équipe.

Ensuite, à 19h30 à TVA Sports 2, affrontement entre les Capitals de Washington et les Panthers de la Floride, détenteurs du trophée des Présidents.

Les Panthers sont en théorie l'équipe à battre dans l'Est, mais les Capitals, qui ont déjà gagné la coupe Stanley, pourraient vendre chèrement leur peau. Après avoir raté trois matchs en raison d'une blessure au haut du corps, Alexander Ovechkin devrait effectuer un retour au jeu.

À 21h30 à TVA Sports, les Predators font figure de grands négligés de ce premier tour des séries face à l'Avalanche du Colorado. Les «Preds» ont tout juste accédé aux séries grâce notamment au brio de Roman Josi et de leur gardien Juuse Saros, mais ce dernier devra s'absenter des match no 1 et 2 de la série; il devrait être remplacé par David Rittich. L'Avalanche, on le sait, forme toute une machine de hockey...

À TVA Sports 2, à 22h, les Flames de Calgary ont rendez-vous avec les Stars de Dallas. Il s'agit d'un autre duel à première vue inégal considérant la saison que les Flames viennent de connaître, mais les Stars ont prouvé par le passé être en mesure de causer la surprise en séries.