Chris Lee encore impliqué dans une controverse

Les années se suivent et se ressemblent pour Chris Lee.

Après avoir reçu plusieurs critiques, la saison dernière, pour de nombreuses décisions douteuses, l'arbitre a de nouveau été impliqué dans une controverse, mardi.

Tard en troisième période, Filip Chytil a marqué un but important qui permettait aux Rangers de prendre les devants 4-3.

Les Penguins ont toutefois contesté, en prétextant qu'il y avait eu obstruction sur le gardien de but, même si le contact entre Kaapo Kakko et Casey DeSmith semble avoir été initié par Brian Dumoulin.

Les officiels sont allés à la reprise vidéo et ont décidé de renverser la décision et de refuser le but.

