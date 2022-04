«J'ai hâte qu'on le titille encore...» - Nancy

L'attaquant du CF Montréal Romell Quioto a un caractère bouillant et on l'a vu en février lorsqu'il a écopé d'un carton rouge qui a fait mal au club, mais depuis, il a su se contrôler et il a rendu de fiers services à la formation montréalaise.

«Je n'étais pas content et j'ai eu une grosse explication avec lui par rapport à ça, a avoué l'entraîneur-chef Wilfried Nancy, jeudi, en entrevue à JiC.

«Il est tombé dans le panneau, mais il est revenu depuis. Les adversaires ont essayé de le titiller, mais il est resté maître de ses émotions. J'ai hâte qu'on le titille encore pour voir s'il est capable de rester concentré sur son objectif personnel.»

Le CF Montréal affrontera d'ailleurs Atlanta United samedi, à compter de 16h. La rencontre sera diffusée sur TVA Sports et TVA Sports direct.

