Une occasion ratée par les Capitals

Les Capitals de Washington ont raté l’occasion de doubler les Penguins de Pittsburgh et de prendre le troisième rang de la section Métropolitaine, mardi soir.

En effet, ils ont baissé pavillon 4 à 1 face aux Islanders de New York et sont toujours coincés à la dernière place parmi les équipes repêchées pour les éliminatoires dans l’Association de l’Est.

Si les séries s’amorçaient maintenant, les Capitals (100 points) affronteraient les puissants Panthers de la Floride (120) au premier tour. Les Penguins de Pittsburgh (101) auraient quant à eux à se mesurer aux Rangers de New York (108).

Les «Caps» auront deux autres occasions d’engranger des points d’ici la fin de leur saison régulière, tandis qu’il ne reste qu’une partie à la campagne des «Pens».

Mais avant de penser au classement et aux éliminatoires, les Capitals devront se concentrer sur le moment présent. Mardi, après le revers contre les Islanders, l’entraineur-chef Peter Laviolette n’était pas très fier de la performance des siens.

«Nous ne pouvons pas jouer de cette manière avant les séries éliminatoires, a-t-il dit en conférence de presse. Ce n’est pas qui nous sommes. Ce n’est pas notre identité. C’était une seule soirée, mais c’était très moche.»

Sans «Ovi»

Lors de l’affrontement contre les Insulaires, les Capitals devaient se débrouiller sans Alexander Ovechkin pour une rare fois cette saison. Le franc-tireur russe s’est blessé au haut du corps pendant les derniers moments du match de dimanche et son cas est évalué quotidiennement par son organisation.

L’absence d’«Ovi» s’est particulièrement fait sentir sur l’avantage numérique des «Caps», qui a fait chou blanc en quatre occasions. L’unité d'infériorité numérique n’a également pas fait le boulot contre les Islanders, eux qui ont fait mouche à deux reprises avec un homme en plus sur la surface glacée.

«Nous avons fait le travail la plupart du temps dernièrement, a affirmé Tom Wilson à propos des unités spéciales de son club. Nous avons eu quelques mauvais rebonds en désavantage et nous espérions que notre jeu de puissance obtiendrait un petit but. Les gars [sur cette unité] étaient tous à de nouveaux endroits. Mais cela dit, nous ne devons pas nous chercher des excuses. Nous devons trouver le moyen de capitaliser quand nous avons un homme de plus sur la patinoire.»

Les «Caps» auront la chance de se racheter contre ces mêmes Islanders jeudi soir.