Un attaquant russe suscite beaucoup d’intérêt dans la LNH

Une vingtaine d’équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) auraient de l’intérêt pour l’attaquant de la Ligue continentale de hockey (KHL) Andrei Kuzmenko.

De plus, l’ailier de 26 ans et ses représentants auraient l’intention de s’entretenir avec les formations nord-américaines durant la prochaine semaine.

Kuzmenko n’a jamais été repêché dans la LNH et vient de connaître la meilleure campagne de sa carrière dans la KHL. Avec le SKA de Saint-Pétersbourg, le droitier a touché la cible 20 fois et fourni 33 mentions d’aide pour 53 points en seulement 45 rencontres. Il a également récolté sept buts et autant d’aides pour 14 points en 14 matchs des séries éliminatoires du circuit russe.

Sur la scène internationale, Kuzmenko a participé au Championnat du monde junior de 2016. Il avait été blanchi de la feuille de pointage en sept matchs.