Montembeault «a haussé sa valeur»

En l’absence de Carey Price et avec les blessures de Jake Allen, le gardien Samuel Montembeault a été appelé à prendre davantage de responsabilités devant la cage des Canadiens de Montréal cette saison.

St-Louis croit que son compatriote en a profité pour démontrer de quel bois il se chauffe.

Voyez le point de presse de Martin St-Louis dans la vidéo ci-dessus.

«Je pense qu’il a démontré qu’il était capable de faire le boulot dans la Ligue nationale [LNH]. Il a haussé sa valeur et saisi une opportunité. Ça n’a pas été facile et il s’est battu. Je lui lève mon chapeau.»

Montembeault fait le même constat.

«C’est ma première année complète dans la LNH et j’ai eu la chance de jouer beaucoup de matchs, a indiqué l’athlète de Bécancour. Si des équipes m’ont regardé, ils ont eu la chance de bien m’évaluer et c’est la même chose pour l’organisation ici. Je crois avoir connu une bonne saison et une bonne progression.»

Montembeault a aussi révélé qu’il «n’avait rien entendu» en ce qui concerne son futur avec l’équipe. En 2021-2022, il conclut une entente d’un an, d’une valeur de 750 000 $, signée avec les Panthers de la Floride en août dernier. Il deviendra joueur autonome avec compensation en juillet prochain.

Face aux Rangers, le CH disputera son dernier match à l'étranger cette saison. Les membres de l’équipe voyageront en après-midi vers la mégalopole américaine.

Point de presse de Samuel Montembeault

CH Entraînement matinal 26 avril 2022: Samuel Montembeault -

Point de presse de Josh Anderson