Les meilleures places chaudement disputées

L’identité des huit formations qui prendront part aux éliminatoires dans l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey (LNH) sont connues depuis plusieurs semaines, mais le suspense demeure bien senti au classement, à quelques jours de la fin du calendrier régulier.

Lundi, il était impossible de certifier le rang des formations concernées qui sont séparées par un nombre minimal de points. Avec 120 points, les Panthers de la Floride seront les premières têtes de série dans l’Est, mais ils attendent encore de connaître l’identité de leurs premiers rivaux. Si les séries commençaient maintenant, ils en découdraient avec les Capitals de Washington (100), détenteurs du second laissez-passer des clubs repêchés.

Toutefois, ceux-ci ne sont qu’à un point des Penguins de Pittsburgh et du troisième rang de la section Métropolitaine, tout en ayant une rencontre en main. De plus, les «Caps» peuvent toujours espérer rejoindre les Bruins de Boston (103), qui ont en main le premier laissez-passer des équipes n’étant pas dans le top 3 de leur division. Washington a une série aller-retour avec les Islanders de New York au programme, mardi et jeudi, avant de visiter les Rangers (108), vendredi.

Parlant des Blueshirts, ils devraient finir au deuxième échelon de leur section, mais ont de minces espoirs de rattraper les meneurs, soit les Hurricanes de la Caroline (112). Les deux adversaires croiseront d’ailleurs le fer mardi au Madison Square Garden, sauf que les Ouragans n’ont qu’à aller chercher une victoire pour confirmer leur titre de la Métropolitaine. Leur dernière partie se tiendra jeudi à Raleigh face aux Devils du New Jersey. Les Rangers devront être parfaits dans leurs trois dernières sorties – toutes à domicile – pour les devancer.

Un duel Leafs-Lightning?

Dans l’Atlantique, les Maple Leafs de Toronto (111) accueilleront le Lightning de Tampa Bay (106) au début des séries si l’ordre actuel se maintient. Deuxième, la troupe de l’instructeur-chef Sheldon Keefe revendique une priorité de cinq points sur les doubles champions en titre de la Coupe Stanley. Devant aussi garder un œil sur les Bruins derrière eux, les «Bolts» ont cependant trois matchs à jouer, contre deux pour les Leafs.

Ces derniers ont de bonnes chances de s’assurer l’avantage de la patinoire au premier tour, mardi, quand les Red Wings de Detroit se présenteront dans la Ville Reine. Ils recevront Boston vendredi pour finir la campagne. Pour sa part, Tampa Bay doit se mesurer deux fois d’affilée aux Blue Jackets de Columbus, mardi et jeudi, puis aux Islanders le lendemain.