Brady Tkachuk ne dit pas non aux Mondiaux, mais...

Même s’il ne ferme pas la porte à l’idée de représenter les États-Unis au prochain Championnat du monde de hockey, prévus du 13 au 29 mai en Finlande, le capitaine des Sénateurs d’Ottawa, Brady Tkachuk, est loin de garantir sa présence.

La formation ottavienne étant assurée de l’exclusion aux prochaines séries de la Coupe Stanley, quelques-uns de ses éléments-clés suscitent l’intérêt des pays participants de la compétition. Aussi, l’attaquant des «Sens» admet avoir reçu un appel de la part de la fédération américaine qui aimerait bien compter sur lui. Toutefois, le numéro 7 ne souhaite visiblement qu’elle se fasse de faux espoirs, évoquant des blessures pour justifier l’incertitude dans ce dossier.

«Je ne suis pas certain. Il y a quelques trucs qui m’ennuient et que je dois mettre derrière moi. On verra où cela nous mènera», a-t-il mentionné aux médias, tel que rapporté par le réseau TSN.

Par ailleurs, son coéquipier Connor Brown risque également de manquer le rendez-vous international et de ne pas jouer pour Équipe Canada. Le joueur d’avant ratera la dernière semaine du calendrier régulier.

«Il a été aux prises avec des blessures persistantes et a joué malgré tout. Cela a néanmoins nui à son jeu beaucoup trop», a déploré l’entraîneur-chef D.J. Smith.

Tkachuk a totalisé 29 buts et 33 mentions d’aide pour 62 points en 76 sorties durant la campagne. Brown a de son côté amassé 39 points, dont 10 filets, en 64 affrontements. Les Sénateurs recevront les Devils du New Jersey, mardi.