À VOIR: Bettman, le superhéros de Biden!

Joe Biden a commis un drôle de lapsus pendant la visite du Lightning à la Maison-Blanche, lundi, à Washington.

Le président des États-Unis a débaptisé le commissaire de la LNH, Gary Bettman, qu’il a plutôt appelé... Gary Batman!

Le défenseur Victor Hedman, qui était tout juste derrière Biden pendant son allocution, l’a trouvé bien bonne. Voyez sa réaction dans la vidéo ci-dessus, tirée de la chronique de Renaud Lavoie à l’émission JiC.

McCauley a la mèche courte!

Il y a aussi été question de la situation assez particulière qui a impliqué l'arbitre Wes McCauley, dimanche soir, à Sunrise. Le coloré officiel a expulsé l’entraîneur-chef des Panthers, Andrew Brunette, ainsi que l’attaquant vedette Jonathan Huberdeau tard dans le match contre le Lightning en raison d’insultes à son endroit.

McCauley avait fait de même avec l’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper, le 3 mars dernier. Renaud Lavoie aime qu’il ne se laisse pas marcher sur les pieds.

«C’est spécial. On n’avait pas vu d’entraîneur être expulsé au cours des quatre dernières années, mais c’est arrivé deux fois en un peu plus d’un mois, et les deux fois par McCauley. J’aimerais voir plus d’officiels expulser des entraîneurs parce qu’ils en ont assez d’être invectivés. Montrez-leur qui est le boss. J’adore ça.»