Les Jets ne comprennent pas

Les Jets de Winnipeg seront exclus des séries éliminatoires pour une première fois en cinq saisons et les joueurs peinent à comprendre pourquoi.

Le noyau de l’équipe est resté sensiblement le même au fil des années et les têtes d’affiche – Kyle Connor, Mark Scheifele, Pierre-Luc Dubois, Blake Wheeler et Nikolaj Ehlers – produisent. Connor Hellebuyck n’a pas connu sa meilleure saison, mais est loin d’être médiocre.

Pourtant, les Jets se sont écrasés, particulièrement en fin de campagne. Ils ont perdu leurs quatre dernières sorties. Avant le duel de dimanche, ils montraient une fiche de 35-32-12. Pourront-ils se relever?

«Je ne sais vraiment pas comment répondre à cette question, a dit Hellebuyck selon le réseau Sportsnet. Je sais qu'il y a beaucoup de bons joueurs de hockey dans ce vestiaire, mais je ne sais pas ce qui s’est passé entre nos dernières années et celle-ci. Je ne sais pas si c’est uniquement une saison à oublier ou s’il y a [un problème] sérieux.»

Pourtant, Hellebuyck n’a pas l’intention d’abandonner le navire. Il va consacrer tous ses efforts cet été à se donner les moyens d'atteindre le dernier but qu’il s’est fixé dans la Ligue nationale de hockey (LNH): gagner la coupe Stanley.

«C'est ce en quoi consistera cet été pour moi, ce sera à propos de ce qui va me faire passer au niveau supérieur, ce qui va faire passer l'équipe au niveau supérieur et comment revenir aux séries éliminatoires et avoir une chance pour la coupe.»

Du leadership

Certains espèrent certainement qu’un changement de garde derrière le banc donne un électrochoc à l’équipe. En effet, Paul Maurice a quitté son poste en cours de saison, sa neuvième avec le club du Manitoba.

Dave Lowry le remplace actuellement de façon intérimaire, et il semble optimiste en voyant certains jeunes joueurs gagner leurs épaulettes, du moins au niveau du leadership. C’est du moins ce qu’il a observé en cette période trouble.

«C'est la croissance et la maturité de l'athlète. De toute évidence, ils sont à l'aise dans leur jeu et où en est leur jeu», a-t-il dit à propos de Dubois, Connor et Ehlers, notamment.