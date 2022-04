Imama s'attire les éloges de Tourigny

Près de sept ans après son repêchage, le Québécois Bokondji Imama a inscrit son tout premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona souhaite maintenant que sa situation serve d’exemple.

Imama disputait samedi son deuxième match au sein du circuit, et il a amorcé une remontée de trois buts des Coyotes contre les Blues de St. Louis. Il a profité d’une belle remise d’Alex Galchenyuk pour trouver le fond du filet dans une éventuelle défaite de 5 à 4 en prolongation.

Imama, c'est la définition de la persévérance. Le Lightning de Tampa Bay avait jeté son dévolu sur lui avec le 180e choix du repêchage de 2015. Entre-temps, il a porté les couleurs de deux organisations dans la Ligue américaine, en plus d'un bref séjour dans la ECHL en 2018-2019.

«Ce qui rend la situation spéciale pour Boko, c'est qu'il est un joueur de ligue mineure de longue date qui a fait son chemin malgré l'adversité, a fièrement lancé Tourigny après le match. Il est un peu comme [Michael] Carcone. Ce sont de bons exemples.»

Carcone, 25 ans, a lui aussi vécu son baptême de feu cette saison avec les Coyotes. Il totalise trois buts et cinq points en 18 parties.

Parcours du combattant

Ce but est certainement un baume pour Imama, qui n’a pas vécu une année facile.

On se rappelle qu'en janvier dernier, Boko Imama avait été la cible d'un geste raciste dans la LAH alors qu'il revêtait le maillot des Roadrunners de Tucson, le club-école des Coyotes. Son assaillant avait d'ailleurs écopé d'une suspension de 30 matchs.

Et donc, le gros attaquant prouve encore aujourd'hui que sa détermination et sa persévérance sont sans égal et que dans les années à venir, il continuera de faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire taire ses détracteurs. Vous ne voulez pas être celui qui mise contre Boko Imama.