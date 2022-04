Quand Lafleur a suivi Saputo jusqu'à Sacré-Coeur

L’homme d’affaires Joey Saputo est au nombre des personnalités publiques touchées par le départ de Guy Lafleur. C’est à travers la passion du légendaire numéro 10 pour les hélicoptères que les deux hommes avaient noué des liens.

«J’ai eu la chance de le connaître un peu plus après sa carrière, a raconté Saputo en entrevue avec le journaliste Louis Jean, de TVA Sports. Guy était un amateur d’hélicoptères. Il partait de notre hangar [celui de la famille Saputo]. Je le voyais beaucoup là-bas. Je l’ai connu comme personne beaucoup plus que comme joueur de hockey.»

Le propriétaire du CF Montréal garde un souvenir bien particulier d’un voyage dans le nord du Québec avec «Flower». Saputo devait se rendre à Sacré-Cœur pour visiter une des scieries qu’il possède.

«Je lui ai expliqué que j’allais être là toute la journée, qu’il allait gaspiller son temps, mais il voulait me suivre : "Non, non, j’aime être en hélicoptère."»

Une fois arrivé à destination, Saputo a proposé une voiture à son copilote du jour pour que ce dernier puisse manger à Tadoussac.

«Il répond : "Non, j’ai amené mon lunch. Est-ce que ça te dérange si j’entre dans l’usine pour saluer les gens?" Il a pris toute la journée pour serrer les mains de tous les employés dans l’usine. Il a mangé son lunch avec les employés dans l’usine. Ils étaient tellement contents de rencontrer Guy.

«C’est le type de personne que moi je connaissais, quelqu’un qui donne de son temps. [...] Ça m’a touché énormément.»

