«XI MTL»: Mihailovic est-il le meilleur joueur de la MLS en ce moment?

Est-ce que le meneur de jeu du CF Montréal Djordje Mihailovic est le meilleur joueur de la MLS en ce moment?

Frédéric Lord et Patrice Bernier ont dressé la liste de ses adversaires directs dans le balado «XI MTL», enregistré mercredi. À écouter ici :

Tous deux s’entendent pour dire que la principale compétition de Mihailovic pour l’instant est l’attaquant du Austin FC Sebastian Driussi.

«L’éternel capitaine» les met sur un pied d’égalité. «Je dirais qu’ils sont ex aequo», a-t-il évalué.

Comme Bernier l’a écrit dans son blogue sur le site de TVA Sports, l’Américain a montré des signes clairs de progression dernièrement.

«En début de saison, on le sentait moins impliqué quand il jouait très haut, sur la même ligne que l’attaquant de pointe. Depuis quelques matchs, il joue plus entre les milieux Victor Wanyama et Ismaël Koné et l’attaquant de pointe, que ce soit Romell Quioto ou Kei Kamara. Il est plus impliqué. Il fait partie de l’animation offensive et de la construction du jeu. On le sent plus épanoui», a-t-il expliqué.

«Individuellement, il est le joueur de l’équipe le plus talentueux. Ses coéquipiers essaient maintenant de le repérer et de lui donner le ballon le plus souvent possible, a-t-il ajouté. Dans les dernières semaines, l’ascendant du CF Montréal est lié à l’émergence de Mihailovic. Il va vers le jeu, il est en mouvement, alors qu’il était plus statique avant.»

«Chapeau à Nancy»

Une partie du crédit revient selon lui à l’entraîneur-chef Wilfried Nancy.

«Chapeau à Nancy, qui lui donne plus de flexibilité. Après, c’est au joueur de s’exprimer et de provoquer des choses.»

Le travail de Mihailovic rapporte des dividendes : en sept matchs jusqu’ici, il totalise quatre buts et trois passes décisives.

Ses résultats peuvent s’expliquer notamment par son caractère exigeant.

«De ce que j’ai vu et entendu, il est exigeant envers lui-même et les autres. C’est bon d’avoir un joueur comme lui qui en demande toujours plus aux autres et à lui-même, a soutenu Bernier. C’est un perfectionniste, il est méticuleux.»

Mihailovic tentera de poursuivre sur sa lancée samedi, alors que le CF Montréal rendra visite à l’Union de Philadelphie. Nous vous présenterons le tout sur nos ondes à compter de 14h.

SOMMAIRE DU BALADO :

1re minute :

Wilfried Nancy a trouvé les ajustements nécessaires pour faire fonctionner Djordje Mihailovic (référence au blogue de Patrice Bernier sur notre site)

12e minute :

Où se situe Djordje Mihailovic dans la course au titre de joueur par excellence de la saison dans la MLS?

17e minute :

Pat et Fred discutent de la lutte qui se dessine au classement dans l’Association de l’Est.

22e minute :

Discussion sur le nombre de changements effectués par Wilfried Nancy dans le dernier match contre les Whitecaps.

25e minute :

Patrice Bernier croit encore en Lassi Lappalainen, malgré les critiques à son endroit. «Je vois qu’il progresse. Il commence à démontré ce qu’on veut voir de lui.»

28e minute :

Pat et Fred parlent de la valse des entraîneurs dans la MLS, alors que Matias Almeyda (San Jose) et Hernan Losada (DC United) ont été congédiés.

40e minute :

On s’amuse à jouer à «Joue, penche, coupe» avec les trois pires équipes de la MLS au classement : Kansas City, Vancouver et San Jose.

47e minute :

On termine le balado avec une mise à jour du classement de notre pool de la MLS.