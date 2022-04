L’émergence de Mihailovic

Publié aujourd'hui à 13h27

Mis à jouraujourd'hui à 13h27

Le CF Montréal, grâce à un récent gain sur les Whitecaps de Vancouver, a enchaîné une troisième victoire consécutive et obtenu une première victoire au Stade Saputo.

La troupe de Wilfried Nancy, qui n'a pas perdu à ses quatre derniers matchs, est la meilleure offensive de l’Association de l’Est et la troisième meilleure dans la MLS. Le narratif évolue depuis le début de la saison et le club a grimpé au classement, pointant à la sixième place. L’attaque est au rendez-vous ces dernières semaines et c’est pas une coïncidence avec les récentes performances de Djordje Mihailovic.

Cette émergence de Mihailovic est grandement due à son positionnement sur le terrain. Au début de la saison, il était très haut sur le terrain. Ainsi, il était placé près des défenseurs adverses souvent dans le combat (voir les deux premières images), et ne sortait pas souvent gagnant des duels. Il était donc moins présent pour animer le jeu et moins pesant dans l’aspect décisif.

Voici le positionnement de Mihailovic en début de saison:

Maintenant, il est plus placé entre les attaquants et les milieux de terrain de son équipe, surtout du côté gauche évitant les duels physiques.(voir les images ci-bas) Ceci permet de bien évoluer avec Romell Quioto, qui lui, est en pointe légèrement axé sur la gauche, occupe les défenseurs et menace la profondeur et il peut aussi utiliser la vitesse de Lappalainen comme piston gauche. Mihailovic est positionné entre les lignes et, du même coup, fait hésiter la défense adverse et est dans l’angle mort des milieux de terrain. Un endroit propice pour ce style de joueur.

Voici le positionnement de Mihailovic lors de deux de ses derniers matchs:

Le numero 8 montréalais est un joueur cérébral. Il l’a souvent dit qu’il pense trop, parfois, cherchant la solution parfaite. Cette saison, il semble plus libéré. Il s’exprime mieux, plus audacieux et fait la différence avec des buts, des passes décisives. Wilfried Nancy et sa structure lui permet plus de flexibilité dans ses déplacements. Même étant sur son coté gauche préférentiel, il se promène plus, se centralise par moment et revient plus bas, surtout lors du dernier match, pour participer à la construction. On le voit plus entreprenant par le dribble, plus explosif dans ses conduites de balles une fois les lignes défensives brisées ou son timing d’appel de balle dans les espaces libres, plus verticales aussi par sa sélection de passes. Il déploie l’étendue de ses qualités.

Le CF montréal a inscrit 11 buts à ses quatre dernières rencontres, le milieu de terrain participant à six de ces buts avec quatre buts et deux mentions d’aide. Si l’attaque montréalaise fonctionne, c’est parce que les joueurs sont bien placés et synchronisés, dont Mihailovic, qu’on repère beaucoup mieux dans l’animation du jeu offensif. Lors du dernier match contre les Whitecaps, il a touché à 76 ballons, réussi 49 de ses 54 passes (90,7%) et cinq passes-clés en plus de son but et de sa passe décisive. Son match le plus complet et influent de la saison.

Mihailovic est dans la conversation de début de saison comme joueur par excellence dans la ligue. Maintenant, le CF Montréal affrontera des adversaires qui l'ont déjà croisé. On verra comment ces rivaux s’ajusteront pour le neutraliser. On cherchera certainement à le refroidir. Y aura-t-il un autre joueur qui émergera si tel est le cas? Quioto? Sunusi Ibrahim? Joaquin Torres? Kei Kamara? Matko Miljevic? Ismaël Koné? Ça reste à voir.

L’adaptation de Johnston

Une petite mention sur Alistair Johnston. Le défenseur du CF MTL s’adapte de mieux en mieux et monte en puissance. Il s’incorpore bien dans les demandes tactiques de coach Nancy. Il a une bonne qualité de centre et il démontre ses habiletés de prises de décisions lorsqu’il a le ballon. Le tout résultant en deux passes décisives sur deux rencontres contre New York et Vancouver.