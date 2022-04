Les Jays ne peuvent compléter la remontée

Les Blue Jays de Toronto ont comblé un retard de quatre points, mais se sont tout de même inclinés 7 à 5 face aux Athletics d’Oakland, samedi au Rogers Place.

Le lanceur partant des favoris de la foule, Hyun Jin Ryu, n’a pas connu son meilleur match, lui qui a permis cinq points sur six coups sûrs en quatre manches de travail, permettant entre autres à Sean Murphy de cogner une longue balle de deux points. Au moment d’être retiré du match, les Jays tiraient de l’arrière 5 à 1.

Ryu aurait d’ailleurs ressenti de la douleur dans son avant-bras gauche après le match et aurait reçu des traitements, selon The Athletic. La seule organisation canadienne du baseball majeur évaluera de nouveau sa condition dimanche. «Je ne suis pas ici pour défendre Ryu, a d’ailleurs indiqué le gérant Charlie Montoyo, en conférence d’après-match. Il a eu de la misère avec ce qui lui a été demandé, lançant trop de balles au cœur de la zone des prises et [les A’s] l’ont fait payer.»

Zack Collins a réduit cet écart à trois points à l’aide d’un simple au quatrième tour au bâton des siens, mais c’est en sixième manche que les hommes de Montoyo ont fait résonner leurs bâtons. Matt Chapman (deux points) et Collins (un point) ont chacun expulsé une offrande du releveur Domingo Acevedo à l’extérieur du terrain.

C’est toutefois les visiteurs qui ont asséné le coup de grâce à l’aide de la longue balle, en neuvième manche. Cristian Pache a profité de la présence de Christian Bethancourt sur les sentiers pour réussir son coup d’éclat.

Le releveur Julian Merryweather (0-2), qui a permis ce circuit tardif, a vu la défaite s’ajouter à son dossier.

Dans le camp des A’s, même si le partant Paul Blackburn a relativement bien fait, permettant deux points sur cinq coups, en autant de manches de travail, il n’a pas été impliqué dans la décision en raison de la remontée des Jays. C’est plutôt Dany Jimenez (1-0) qui a hérité de la victoire, tandis que Lou Trivino a signé son deuxième sauvetage de la saison.

Les deux formations auront la chance de gagner cette série de trois matchs, dont les honneurs ont été séparés, dimanche.

-Par ailleurs, le gérant des Jays Charlie Montoyo s’est vu montrer la porte de sortie par l’arbitre Jeff Nelson en huitième manche. Insatisfait de la zone des prises, l’homme de 56 ans n’a pas été tendre envers l’officiel derrière la plaque.