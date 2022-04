Abt bientôt de retour en Formule E?

Après un hiatus d’une saison cette année en raison du départ d’Audi, Abt souhaite faire un retour en Formule E à l’occasion de l’introduction de la troisième génération de voiture (Gen3).

Abt était de la danse dès la première campagne de la série tout électrique en 2014-2015, remportant notamment la toute première course de l’histoire grâce à Lucas di Grassi. Trois ans plus tard, Audi a pris le contrôle de l’équipe et a remporté le titre d’entrée de jeu.

La marque allemande a toutefois décidé de renoncer à sa participation pour la Gen3. Abt a bien tenté de conserver la place de l’équipe au sein du peloton, mais des pépins commerciaux leur ont placé des bâtons dans les roues.

«Nous voulons revenir et si nous le pouvons, ce serait pour le début de Gen3», a dit le président et directeur général d'Abt, Thomas Biermaier, en marge de l’ePrix de Rome, selon des propos rapportés mercredi par le site The Race.

«Des pourparlers sont en cours, mais nous entretenons de solides relations avec la Formule E et certains constructeurs pour une éventuelle fourniture de groupes motopropulseurs.»

Abt pourrait donc devenir la 12e écurie à concourir dans la série. Pour l’instant, les 11 équipes inscrites au championnat se dirigeront pour leur part vers Monaco où aura lieu la prochaine course le 30 avril. Cette épreuve sera diffusée sur les ondes de TVA Sports.