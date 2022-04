Les nouveaux joyaux du baseball majeur

Publié aujourd'hui à 09h24

Mis à jouraujourd'hui à 09h24

Depuis quelques années, le baseball majeur a eu la chance de voir arriver plusieurs jeunes joueurs talentueux comme Vladimir Guerrero Jr, Bo Bichette, Wander Franco, Shohei Ohtani et Fernando Tatis Jr, pour ne nommer que ceux-là.

Mais les amateurs de baseball n’ont pas encore tout vu, parce que l’année 2022 nous permettra de découvrir une nouvelle génération de talent. Voici donc quelques-uns des nouveaux joyaux du baseball.

Bobby Witt Jr – Arrêt-court et 3e but – 21 ans – Royals de Kansas City

Les Royals ont souffert depuis leur conquête de la Série mondiale en 2015. Non seulement leur banque d’espoir était à sec, mais les Royals avaient décidé de garder des vétérans comme Lorenzo Cain et Eric Hosmer. Ces derniers ont quitté en tant que joueurs autonomes alors que les Royals auraient pu obtenir plusieurs bons jeunes pour regarnir leur filiale. La bonne nouvelle, c’est qu’avec plusieurs saisons difficiles, les Royals ont pu bénéficier de plusieurs bons choix au repêchage et ont pu mettre la main sur le jeune Bobby Witt Jr au deuxième rang au total du repêchage de 2019.

Le jeune joueur d’avant champ est le fils de Bobby Witt, qui a connu une carrière de 16 ans comme lanceur dans le baseball majeur, dont 11 au Texas. Alors fiston a trempé dans le monde du baseball depuis ses premiers pas et risque de devenir un des joueurs les plus complets du baseball majeur avec un mélange de puissance et vitesse, en plus d’être dominant défensivement. L’an passé au niveau AA et AAA, il a frappé 33 circuits, produit 97 points en plus de voler 29 buts. Alors non seulement il pourrait devenir un des joueurs préférés des amateurs de baseball, il risque d’être très populaire dans les pools pour de nombreuses années. Il est mon favori pour le titre de recrue l’année dans la Ligue américaine.

Julio Rodriguez – Voltigeur – 21 ans – Mariners de Seattle

Même s’il n’a que 21 ans, les partisans des Mariners connaissent très bien le nom de Julio Rodriguez, puisque le jeune frappeur droitier a signé en provenance de la République dominicaine en juillet 2017 à l’âge de 16 ans. Depuis qu’il a rejoint les rangs de l’organisation des Mariners, il n’a fait que progresser, maintenant il a une moyenne globale de ,331 lors de son passage dans les ligues mineures. Après un excellent camp d’entraînement en 2022, les Mariners ont décidé d’en faire leur voltigeur de centre à temps plein, au grand plaisir des partisans de l’équipe. Il est voué à un brillant avenir, mais sa première fin de semaine dans les majeurs a été difficile avec une fiche de 1 en 12 avec six retraits au bâton. Il a certainement le talent pour performer dans le circuit Manfred, mais faudra voir quelle sera la patience des Mariners si les insuccès se poursuivent.

Spencer Tolkerson – 1er but et 3e but – 22 ans - Tigers de Detroit

L’ascension de Spencer Torkelson aura été fulgurante. Après une belle carrière à Arizona State dans la NCAA, Torkelson a été repêché au premier rang par les Tigers de Detroit en 2020. En 2021, le frappeur droitier de 6 pieds 1, 220 lb, a connu une très bonne saison dans les mineurs avec un total de 30 circuits et 91 points produits, avec comme résultat qu’il a gravi tous les échelons jusqu’au niveau AAA. Avec Miguel Cabrera qui est maintenant le frappeur de choix à temps plein, Torkelson a hérité du poste de joueur de 1er but avec les Tigers, mais il se débrouille aussi très bien au coin chaud, de l’autre côté du losange. Si on regarde ses statistiques de sa jeune carrière, il y aura probablement beaucoup de retraits au bâton avec Torkelson, mais également énormément de longue balle, quand il se sera ajusté aux lanceurs des ligues majeures. Mais à l’image de Julio Rodriguez, Torkelson a connu un premier week-end ardu avec une fiche de 0 en 8, 3 buts sur balle et 6 retraits au bâton.

Hunter Greene (22 ans) et Nick Lodolo (24 ans) – Lanceurs partants- Reds de Cincinnati

Les partisans des Reds ont eu une saison morte difficile alors que l’équipe a liquidé plusieurs bons joueurs, dont Sonny Gray et Jessie Winker, en plus de perdre Nick Castellanos comme joueur autonome, lui qui a signé avec les Phillies. Cependant, l’arrivée dans la rotation de deux jeunes loups, Hunter Greene et Nick Lodolo, permet d’espérer des jours meilleurs pour les Reds. Greene, deuxième choix au total en 2017, a connu une progression qui a été parsemée d’embûches, alors que les blessures et la pandémie l’ont privé de nombreuses manches de travail. Il n’a pas été dominant au camp d’entraînement, mais le costaud droitier de 6 pieds 5, 230 lb, en a fait assez pour convaincre la direction de le garder avec le grand club.

Si Lodolo est aussi un lanceur avec une charpente imposante à 6 pieds 6, 205 lb, il est quand même fort différent de Greene puisqu’il est gaucher. Lodolo a aussi été un choix de repêchage de premier tour, 7e au total en 2019, mais sa feuille de route est plus impressionnante au niveau statistique. En 13 départs au niveau AA et AAA en 2021, il a maintenu une excellente moyenne de 2,31 en plus d’obtenir 78 retraits au bâton en seulement 50 manches et deux tiers. Il est évident que les deux jeunes bras des Reds auront besoin de temps pour s’ajuster au niveau du baseball majeur et qu’ils pourraient souffrir du fait que l’équipe est en reconstruction et ne peut pas compter sur beaucoup de talent. Malgré tout, il devrait y avoir plusieurs journées où les gens pourront voir que l’avenir des Reds sur la butte est véritablement entre bonnes mains.