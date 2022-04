Une première défaite pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont été vaincus pour la première fois de la saison, dimanche, puisque les Rangers du Texas ont signé un gain de 12 à 6 au Rogers Center.

Les représentants de l’unique formation canadienne du baseball majeur n’ont donc pas été en mesure de compléter le balayage face à leurs premiers rivaux en 2022, eux qui avaient connu le bonheur de la victoire lors des deux premiers affrontements de la série.

Le match du jour s’est joué en quatrième manche. En retard par cinq points au début de l’engagement, les Rangers ont profité des largesses du partant Hyun Jin Ryu pour prendre les devants. Le Sud-Coréen a conclu son affrontement en permettant six points mérités sur cinq coups sûrs, et ce, en trois manches et un tiers de boulot.

Venu en relève à Ryu, Julian Merryweather n’a pas été capable de stopper l’hémorragie. Il a donné deux frappes en lieu sûr à ses adversaires, dont un simple à Corey Seager qui a permis aux Rangers d’inscrire leur septième point, celui de la victoire.

Les visiteurs ont ensuite poursuivi sur leurs succès. Jonah Heim et Brad Miller en ont d’ailleurs profité pour étirer les bras.

Les Blue Jays avaient pourtant bien amorcé la rencontre. Ils s’étaient en effet donné une avance de quatre points dès la première manche. George Springer et Matt Chapman ont produit ces réussites grâce à des longues balles.

Danny Jansen et Vladimir Guerrero fils ont aussi expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain chez les Torontois. Le premier coup de circuit en 2022 du fils de l’ancienne gloire des Expos de Montréal a cependant été le dernier moment de réjouissance des Jays. Il a frappé sa bombe en troisième manche.

La formation de la Ville Reine a maintenant rendez-vous avec les Yankees de New York pour une série de quatre matchs présentés dans la Grosse Pomme. Le premier duel de celle-ci est prévu lundi.