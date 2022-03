Valérie Grenier termine la saison sur une bonne note

La présente saison a été marquée de hauts et de bas pour Valérie Grenier, mais la skieuse a conclu sur une bonne note, dimanche, en terminant au neuvième rang du slalom géant de la finale de la Coupe du monde disputée à Méribel.

Cette neuvième position lui assure une place dans le top 15 au classement cumulatif de la compétition.

• À lire aussi: Laurence St-Germain conclut sur une bonne note

« Je n’avais pas d’objectif de position, mais je voulais skier à mon meilleur, a indiqué Grenier qui conclut au 12e rang du général. Je suis vraiment contente de mon ski et de mon résultat. Les filles devant moi sont incroyables et ce n’est pas décevant de terminer en neuvième place. »

Grenier a notamment terminé à égalité avec la Suissesse Lara Gut-Behrami qui a remporté le bronze en slalom géant à Pékin en plus de l’or en descente.

Les deux dernières épreuves de la saison à Are en Suède et à Méribel ont rassuré Grenier.

« Les trois courses précédentes, deux en Suisse et celle aux Jeux olympiques, j’étais vraiment déçue, a-t-elle raconté. J’ai effectué des sorties de piste à chaque occasion et je me demandais ce qui se passait. C’était bizarre. Je me questionnais si ma carrière allait se terminer de cette façon. Je suis très fière d’être revenue en force. C’est encourageant pour l’an prochain. »

Toujours le feu sacré

Malgré une saison en montagnes russes et une blessure aux deux genoux en décembre qui lui a fait craindre le pire, Grenier a toujours le feu sacré.

« C’est certain que je fais un autre cycle olympique et peut-être plus, a affirmé la skieuse du club du Mont-Tremblant. Je suis tellement en amour avec mon sport et la compétition. Je ne peux pas m’imaginer arrêter. Malgré les embûches, j’ai toujours gardé le feu. »

Grenier assure qu’elle est en pleine forme.

« Je suis comme une neuve, a imagé celle qui a raté trois départs en raison de sa blessure. Je me sens, solide sur mes skis et mon objectif est de faire une saison complète l’an prochain. Au moment de ma blessure en décembre, j’ai vécu 48 heures vraiment difficiles. On parlait d’une absence de quelques semaines ou de plusieurs mois. La blessure était entre la contusion et une fracture et j’ai pu récupérer plus vite que prévu. »

Retour en vitesse

Même si son retour en vitesse en mars à Lenzerheide fut une expérience très pénible, Grenier n’a pas l’intention de faire une croix sur le super-G.

« Je vais m’entraîner beaucoup cet été en super-G et l’objectif est de faire les deux à 100 pour cent l’an prochain, a-t-elle affirmé. Je n’étais pas en confiance sur le parcours glacé et c’était frustrant de me sentir comme ça. Je n’étais pas fière. »

Après son horrible blessure à une jambe qui l’a laissée avec quatre fractures lors d’un entraînement précédant le mondial de 2019, Grenier avait des craintes lorsqu’elle s’entraînait en vitesse à son retour.

« Je dois être capable d’accepter de skier même quand les sensations ne sont pas bonnes, a-t-elle expliqué. Je n’étais pas la seule en Suisse qui a vécu ça. Ce que j’ai ressenti n’avait toutefois rien à voir avec les craintes que j’avais à mon retour. »