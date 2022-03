Fin de parcours pour Dike et Yale

Le Québécois Eze Dike et les Bulldogs de l’Université de Yale ont vu leur parcours au March Madness prendre fin dès la première ronde, eux qui ont baissé pavillon 78 à 56 face aux Boilermakers de l’Université Purdue.

Les Bulldogs, classés 14e dans l’Est, semblaient en mesure de tenir tête à leurs adversaires, troisièmes favoris de la section, eux qui avaient même pris une avance de 16 à 15 en début de match.

Les favoris ont toutefois pris le contrôle du match à ce moment et ont terminé la première demie avec une avance de 46 à 33, avant de poursuivre leur domination à leur retour sur le parquet.

Dike a finalement terminé son match avec deux points, lui qui a réussi l’ensemble de ses lancers francs. Il a seulement été utilisé pendant quatre minutes. Azar Swain a été le plus productif des Bulldogs, lui qui a amassé 18 points dans la défaite.

Dans le camp adverse, Jaden Ivey et Zach Edey ont été les meilleurs pour les Boilermakers, eux qui ont respectivement conclu le match avec 22 et 16 points.

Deux autres représentants de la Belle Province seront en action en soirée, vendredi. Bennedict Mathurin et l’Université de l’Arizona affronteront d’abord l’Université Wright State, avant que Tyrese Samuel et les Pirates de l’Université Seton Hall se mesurent à l’Université Texas Christian. Mathurin et Samuel pourraient d’ailleurs être opposés l’un à l’autre au deuxième tour en cas de victoire de leur équipe respective.

Lors des matchs de premier tour présentés la veille, Nathan Cayo est le seul Québécois à avoir vu son équipe se qualifier pour le deuxième tour. Richmond a alors surpris Iowa 67 à 63.