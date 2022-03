Bon début pour Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll a réalisé le sixième meilleur temps de la séance initiale d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 du Bahreïn, vendredi.

Le porte-couleurs de l’écurie Aston Martin a roulé en 1 min 34,814 s, lui qui a utilisé des gommes dures et tendres. Le plus rapide a été Pierre Gasly (1:34,193) au volant de son AlphaTauri. Les deux conducteurs de Ferrari, Charles Leclerc (1:34,557) et Carlos Sainz fils (1:34,611) ont suivi.

Par ailleurs, le coéquipier de Stroll, Sebastian Vettel, a déclaré forfait ce week-end en raison de la COVID-19. Son remplaçant est Nico Hülkenberg et il a remis le 14e chrono (1:35,815).

La deuxième séance aura lieu plus tard en journée, tandis que la troisième ainsi que les qualifications sont prévues le lendemain. La première course de la campagne se déroulera dimanche.