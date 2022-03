Écurie Aston Martin: un parcours brouillon à racheter

Le coup d’envoi de la nouvelle saison de Formule 1 sera donné en fin de semaine à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn, première étape du Championnat du monde, qui devrait comporter un nombre record de 23 escales en 2022. Pour faire suite à notre reportage d’hier, nous vous proposons aujourd’hui un survol des écuries Mercedes et Aston Martin.

Malgré les montants d’argent colossaux qui ont été investis par le milliardaire canadien Lawrence Stroll pour relancer la bannière Aston Martin non seulement dans l’industrie automobile mais aussi en Formule 1, cette écurie a connu une saison de misère en 2021 en accédant au podium à une seule occasion quand Sebastian Vettel s’est classé 2e au GP d’Azerbaïdjan.

Elle a dû se contenter d’une décevante septième place au classement final des constructeurs. Et dire que l’équipe Racing Point, l’ancêtre d’Aston Martin en F1, s’était battue pour le troisième rang jusqu’à la dernière course de la saison un an plus tôt.

Crédit photo : Photo courtoisie, Aston Martin

Quant à Lance Stroll, le fils du propriétaire, il est capable de coups d’éclat, mais, à l’image de l’équipe, il a été limité à un rôle de figuration en 2021. Les attentes pour Aston Martin sont certes plus élevées cette année, mais cette formation devra trouver la recette pour redorer son blason, ce qui est loin d’être acquis.

Aston Martin

Crédit photo : Photo AFP

Moteur Mercedes

Début en F1 : 1959, Pays-Bas

GP engagés : 27

Victoire : 0

Podium : 1

Position de tête : 0

Titre constructeurs : 0

Titre pilotes : 0

#5 Sebastian Vettel

Crédit photo : Photo courtoisie, Aston Martin

Allemand | 34 ans

Débuts en GP : États-Unis 2007

États-Unis 2007 1re victoire : Italie 2008

Italie 2008 Écuries en F1 : Sauber (2007), Toro Rosso (2007 et 2008), Red Bull (2009 à 2014), Ferrari (2015 à 2020) et Aston Martin (depuis 2021)

Sauber (2007), Toro Rosso (2007 et 2008), Red Bull (2009 à 2014), Ferrari (2015 à 2020) et Aston Martin (depuis 2021) GP disputés : 279

279 Victoires : 53

53 Podiums : 122

122 Positions de tête : 57

57 Meilleur classement au championnat : quadruple champion du monde (de 2010 à 2013)

#18 Lance Stroll

Crédit photo : Photo courtoisie, Aston Martin

Canadien | 23 ans