«C’est beaucoup pour Lehkonen»

Artturi Lehkonen suscite de l’intérêt à travers la Ligue nationale de hockey.

Son salaire et son statut en vue de la prochaine saison causent cependant problème à certaines équipes, rapporte Renaud Lavoie.

«En parlant avec quelques équipes, leur problème avec Lehkonen, c’est qu’il gagne beaucoup d’argent, à 2,3 millions de dollars. Comme le plafond salarial est bas et que toutes les équipes sont près de l’atteindre, c’est beaucoup d’argent pour certaines formations.

«Le Lightning, par exemple, n’a aucun dollar disponible. C’est la réalité de bien d’autres équipes. Par contre, c’est sûr que les Canadiens seraient capables de retenir une partie de son salaire», a indiqué le journaliste de TVA Sports dans sa chronique à l’émission JiC, lundi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

C’est la suite qui effraie davantage les potentiels acquéreurs de l’attaquant des Canadiens puisque Lehkonen deviendra joueur autonome avec compensation l’été prochain et sera admissible à l’arbitrage. Son salaire sera donc revu à la hausse.

«Contrairement au cas de Ben Chiarot, les équipes doivent penser à l’an prochain pour Lehkonen. Ça menotte vraiment certaines d’entre elles. Bien des équipes sont intéressées à Lehkonen pour cette saison, mais se demandent comment elles pourront le payer l’an prochain puisqu’il va probablement gagner plus de 2,3 millions de dollars. C’est un autre problème.»

Le numéro 62, qui dispute sa sixième saison à Montréal, est l'un des rares joueurs repêchés par le CH dans la dernière décennie à s'être établis durablement dans la LNH. Avec ses 28 points en 55 matchs, il se dirige aisément vers sa saison la plus productive dans la LNH. De plus, Lehkonen a inscrit six buts et huit points à ses six dernières rencontres.